Anticipazioni Beautiful, crossover inaspettato: l’amato personaggio torna!

Le anticipazioni statunitensi di Beautiful svelano che farà il ritorno in scena un amato personaggio con un crossover pazzesco

La soap opera americana Bold and Beautiful prosegue la sua narrazione a vele spiegate e lo fa con grande stile: introdotto un magnifico crossover per permettere il ritorno in scena di un amato personaggio.

Come gli appassionati di Beautiful sanno, Sally Spectra dopo essere stata al centro della questione con Wyatt e Florence ha abbandonato la trama della soap opera statunitense con un lungo e commovente addio della sua attrice, Courtney Hope, che è entrata a far parte di un altro progetto televisivo.

Attualmente, infatti, si trova nel cast della soap ‘sorella’ di Beautiful, Young and Restless dove interpreta ancora Sally Spectra che ha dovuto lasciare Los Angeles e rifarsi una vita a New York senza Spencer, Forrester o Logan. Nonostante il cambio radicale, Sally non ha cambiato il suo carattere, come sempre esplosivo, che le porterà non pochi fastidi. La Spectra non ha neppure smesso con la sua voglia di emergere nel mondo del lavoro, con le pene amorose, tantomeno con le guerre: in Young and Restless sta combattendo una battaglia con Chelsea Lawson.

Anticipazioni Beautiful, Sally Spectra torna a Los Angeles con un episodio crossover

In Young and Restless, Sally Spectra è adesso accompagnata da Adam Newman che le dà una grossa mano in ambito lavorativo: a breve lancerà una nuova linea di moda grazie al suo uomo. Proprio con quest’ultimo, di recente, la Spectra è tornata a parlare della Forrester Creations. Qui, stando al suo racconto, Sally si sentiva in costante pressione perché si sentiva sempre in dovere di dover dimostrare qualcosa ad Eric e Ridge e sente che adesso, la stessa cosa sta accadendo con la sua superiore, Chelsea.

È proprio qui che entra in scena un episodio crossover. Sally è stufa di essere dipendente da Chelsea e prova a mettersi in proprio, ma qualcosa potrebbe fallire tanto da costringerla a tornare con la coda tra le gambe a Los Angeles e sperare nella Forrester Creations.