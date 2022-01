WhatsApp, si può inviare un messaggio vocale senza errori: il trucco

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco che vi permetterà di inviare i messaggi vocali senza commettere errori: ecco come fare.

Sono sempre tanti i trucchi presenti su WhatsApp, con gli utenti pronti a migliorare autonomamente il servizio di messaggistica istantanea. Andiamo a vedere oggi come inviare un vocale senza alcune errore.

Oramai una delle funzioni più utilizzate all’interno di WhatsApp è quella dei messaggi vocali. L’applicazione di punta di Meta, infatti ci permette di inviare questo tipo di messaggi che appunto ci permettono di non fissare per ore il tastierino. A volte però ci capita di sbagliare a parlare, magari quando inviamo un messaggio da assonnati a prima mattina. Così gli utenti hanno scoperto un trucco che ci permetterà di evitare gaffe con l’utente con cui stiamo parlando. Molte persone infatti riascoltano il proprio audio e sono pronti a cancellarlo in caso di errori goffi.

Da oggi, con questo trucchetto, non ci sarà più bisogno di cancellare i messaggi. Infatti per evitare ogni frivolo errore basterà entrare nella chat prescelta e cominciare a registrare l’audio. Successivamente bisognerà scorrere col dito verso il tasto con il lucchetto ed una volta concluso l’audio uscire dall’applicazione, senza premere invio. Poi bisognerà rientrare nella chat scelta ed a quel punto vi spunterà il tasto ‘play’. Questo bottone vi servirà per riascoltare l’audio, evitando quindi stupidi errori.

WhatsApp, come scoprire con che nome vi hanno salvato in rubrica: il trucco curioso

WhatsApp ancora oggi è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo con oltre due miliardi di utenti attivi. Sono diversi i trucchi scoperti dagli utenti per migliorare il servizio dell’app del colosso Meta. Uno di questo ci permette di scoprire la rubrica dei nostri contatti, in modo che sappiamo anche come il nostro conoscente ha salvato il nostro contatto. Infatti abbiamo diversi utenti precisini che salvano un contatto con nome cognome ed altri invece che inventano nomignoli o soprannomi assurdi.

Per soddisfare la nostra curiosità quindi c’è un trucco ben preciso. Ovviamente non ci sarà bisogno né di un’applicazione, né di un magheggio da programmatore. Infatti basterà solamente chiedere al contatto in questione se ci potrà mandare il nostro numero sull’applicazione. Se il vostro conoscente accetterà, potrete quindi scoprire con quale nome vi ha salvato all’interno della rubrica.