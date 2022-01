Vlahovic alla Juventus: pronte già tre cessioni eccellenti per i bianconeri. Per finanziare il super colpo di mercato a Torino pensano alle uscite

Cherubini e Nedved sono al lavoro per completare alcune operazioni già a gennaio per non aggravare troppo il bilancio. Il tutto deve essere completato entro il 31, per far spazio al serbo.

Diventerà il colpo più importante del mercato italiano degli ultimi anni. Uno spostamento interno alla Serie A da 70 milioni non si vedeva dai tempi di Higuain, sempre alla Juventus (94 milioni al Napoli con il pagamento della clausola). I bianconeri sembravano dover completare l’operazione a giugno, ma la necessità di recuperare terreno in classifica per agguantare un posto in Champions League ha accelerato il tutto. Troppo ghiotta l’occasione, considerando anche la volontà di Vlahovic di accasarsi a Torino. A 21 anni è arrivato il momento di confrontarsi con palcoscenici di un certo livello. Proprio per questo ha rifiutato la proposta dell’Arsenal, anche più vantaggiosa per i viola, per aspettare una mossa di Agnelli. E la mossa è arrivata, con circa 60 milioni (più altri 10 di facili bonus) messi sul piatto. Un anticipo di quello che doveva essere investito a giugno per sbaragliare la concorrenza e portare subito a casa l’ambito numero 9.

Vlahovic alla Juventus: per finanziare il colpo i bianconeri rinunceranno a Dybala, Bentancur e Kulusevski

Questo straordinario colpo di mercato richiederà però dei sacrifici. Uno dal punto di vista degli ingaggi, visto che a Vlahovic sarà fatto firmare un accordo quinquennale da 7 milioni di euro netti e uno dal punto di vista dei cartellini. Tra gennaio e giugno la Juventus dovrebbe rinunciare a Dybala, Morata, Kulusevski e Bentancur. Al di là dei vari Ramsey e McKennie, c’è la necessità di vendere qualche pezzo pregiato per non appesantire troppo il bilancio. L’argentino e lo spagnolo andranno via senza portare soldi in cassa, visto che il primo è in scadenza e il secondo era in prestito dall’Atletico Madrid.

Per quanto riguarda i due centrocampisti, invece, si proverà a racimolare almeno 40 milioni tra tutti e due. Escluso per ora un inserimento nella trattativa con la Fiorentina dell’ex atalantino, visto che Commisso e Pradè chiedono solo cash. Su Bentancur ci sono vari club della Liga e la valutazione si aggira attorno ai 20 milioni. Per rinforzare la mediana, in estate, gli sforzi si concentreranno sul ritorno di Pogba. I tifosi già sognano.