Vittorio Cecchi Gori preoccupa gli italiani: ricoverato d’urgenza. Le sue condizioni

Cecchi Gori ricoverato d’urgenza al Gemelli di Roma: le sue condizioni di salute

Le condizioni di Cecchi Gori sembrerebbero essere abbastanza compromesse. Com’è noto, nel corso degli anni, l’imprenditore ha dovuto affrontare diversi problemi. Qualche anno fa il 79enne è stato in coma per alcune settimane mentre nel 2019 si è sottoposto d’urgenza ad un’operazione all’appendicite.

Attualmente, invece, a causa degli strascichi dovuti al Covid-19, Cecchi Gori è stato ricoverato al Gemelli di Roma. L’ex di Valeria Marini, data la sua età e i problemi in salute che sono aumentati nel corso degli ultimi anni, sta scontando in regime di detenzione domiciliare la sua pena per bancarotta fraudolenta. Come dichiarato dal medico che lo segue, Antonio De Luca, la sua situazione salutare appare maggiormente compromessa dal Covid che lo ha colpito alcuni mesi fa.