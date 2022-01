Tim cambia tutto: super novità in arrivo e un servizio finalmente a costo zero. L’azienda italiana ha in serbo un’offerta che farà felici gli utenti

Si torna a parlare della possibilità di usufruire dell’abbonamento a Netflix senza dover pagare una quota aggiuntiva. Ecco nello specifico di cosa si tratta.

Si era vociferato di un possibile abbinamento vantaggioso per tutti gli abbonati al servizio TIMvision. L’azienda di telecomunicazioni italiana è in continuo sviluppo sul fronte dello streaming e della connessione dati e ha finalmente varato una nuova promozione che farà felici tutti i suoi clienti. Chi sottoscriverà l’abbonamento alla piattaforma otterrà infatti anche un codice per la visione gratuita di Netflix. Film e serie tv di ultima uscita andranno ad impreziosire un pacchetto già molto vantaggioso, che comprende il calcio e gli sport di Dazn. La scorsa estate, infatti, con l’accordo sottoscritto con il marchio con sede a Londra, i telespettatori possono seguire in esclusiva tutta la Serie A, la Liga spagnola, l’Europa e la Conference League, oltre agli altri sport, come l’amatissimo Football americano.

Tim cambia tutto: Netflix gratis nel pacchetto mensile ancora per qualche giorno

Nell’offerta omnicomprensiva non manca nemmeno la Champions League, non presente su Dazn ma visibile grazie alla partnership con il servizio Mediaset Infinity+. Non manca quindi veramente nulla al ticket base di TIMvision che prevede sia la visione di Dazn che di Mediaset ha un prezzo pari a 29,99 euro. In più non va mai dimenticato come nell’abbonamento sia compreso anche il decoder TIMvision Box a costo zero. Come annunciato nelle scorse settimane e con una validità di ancora qualche giorno, c’è una sorpresa ulteriore.

Tutti i clienti di TIM che scelgono lo streaming avranno accesso anche ai contenuti di Netflix a costo zero. Tutte le serie tv e il film del colosso americano rientrano infatti nei 29,99 euro mensili. E’ possibile anche sottoscrivere un pacchetto unico che oltre ai programmi di intrattenimento e al decoder, preveda anche la connessione internet, con la fibra ultra veloce. Un discorso omnicomprensivo come viene realizzato anche da Sky per gli utenti della tv satellitare. Le offerte non mancano, basta rimanere sempre aggiornati per conoscerle.