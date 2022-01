Royal Family, Kate e William lasciano tutto per stare vicino alla regina?

William e Kate avrebbero preso una decisione molto importante, che li riavvicinerebbe alla regina inglese. Ecco quale decisione stanno prendendo in questi giorni e qual è la storia che si cela dietro al loro prossimo passo.

I duchi di Cambridge sono stati fra i più impattati dagli ultimi avvenimenti che hanno travolto la famiglia reale. Hanno sostituito immediatamente Harry e Meghan non appena hanno rinunciato al titolo di Senior Royal, hanno coadiuvato al ritiro a vita privata di Andrea ed hanno supportato la sovrana inglese dopo la morte del marito.

William e Kate hanno sempre amato la vita in campagna, ma soprattutto per i figli fino ad ora hanno preferito rimanere a Londra. Quando nel 2017 il primogenito George ha iniziato a frequentare l’asilo nido alla Thomas’s Battersea Prep School, avevano abbandonato la residenza nel Norfolk per trasferirsi vicino al quartiere londinese di Notting Hill.

Kate e William: pronti a fare le valige per la regina

Il piano iniziale era quello di attendere la fine delle ristrutturazioni a Kengsington Palace, e poi trasferirsi lì in via definitiva. Secondo quanto racconta la giornalista Katie Nicholl, i duchi di Cambridge non si sono mai veramente ambientati a Londra, ed avrebbero dunque studiato un imminente trasferimento: di sicuro, però, non tornerà di nuovo nel Norfolk.

Il tabloid OK riporta che William e Kate potrebbero prendere residenza nel “castello dimenticato” per stare più vicino alla regina. La loro nuova casa potrebbe essere infatti Fort Belvedere, che si trova sulle colline del Windsor Great Park, nel Surrey. Questa residenza sarebbe strategicamente vicino ad Elisabetta II ed anche a Londra.

La storia dietro al castello dimenticato della Royal Family inglese

William e Kate potranno dunque continuare ad onorare i loro impegni di lavoro nella capitale rimanendo vicini alla loro nonna. La residenza è famosa per essere il castello in cui Edoardo VIII abdicò al trono d’Inghilterra in favore del fratello Giorgio VI, ovvero il padre della regina Elisabetta II, tutt’ora in carica.

Ecco uno dei tre ritratti ufficiali di Kate Middleton, scattati da Paolo Roversi, in occasione del suo quarantesimo compleanno del 9 gennaio: