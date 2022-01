Quirinale, primo giorno di votazione: “Oggi scheda bianca”

“Oggi si vota scheda bianca”. È la risposta dei grandi elettori che un po' alla volta sfilano diretti per la prima giornata di votazione per l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. “Nei prossimi giorni ci saranno i nomi” dei vari gruppi politici, per poi avere una concretezza forse nel quarto giorno di scrutinio. Oggi i grandi elettori sono stati 1008 tra senatori, deputati e delegati delle Regioni, da domani tornano ad essere 1009, dopo il subentro di Maria Rosa Sessa allo scomparso Vincenzo Fasano.