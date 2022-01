“Ho paura di essere dimenticata”, il devastante sfogo ad Amici 21: pubblico sbigottito – VIDEO

In un mare di lacrime, allieva di Amici 21 rivela le sue paure: “Mi ha abbandonata”. Parole che hanno spiazzato Lorella Cuccarini.

Momento di forti emozioni per l’allieva di canto Aisha. La ragazza durante uno sfogo con l’insegnante Lorella Cuccarini ha rivelato di essere stata abbandonata da suo padre.

Nel day time odierno l’insegnante di canto Lorella Cuccarini ha richiesto di incontrare Aisha. Nonostante sia soddisfatta della sua allieva, Lorella ha voluto comunque comunicare alcune cose alla giovanissima cantante napoletana. La 56enne le ha consigliato di lasciarsi andare quando si trova al centro del palco. Ma ecco che Aisha ha provato a spiegare il motivo dei suoi limiti e delle sue insicurezze.

A tal proposito la cantante napoletana ha parlato del suo passato che è stato particolarmente difficile, soprattutto quando era molto piccola. “Ho tanta paura di essere dimenticata dalle persone. E’ come se io mi limitassi dal conoscere le persone perché ho paura si interrompa questo rapporto”, ha chiosato Aisha sottolineando di non essersi mai confessato con nessuno circa l’argomento. Ma da cosa derivano questi problemi?

Aisha rivela le sue paure ad Amici 21: tutto è riconducibile all’abbandono

Spronata dalla sua insegnante di canto ad Amici 21, Aisha ha rivelato di essere stata abbandonata da suo padre: “Penso sia riconducibile a quando ero piccola, sono stata abbandonata da mio padre”. Intanto, nonostante la Cuccarini sia soddisfatta di come sta procedendo il suo percorso ad Amici, la 21enne ha promesso di metterci ancora più impegno in tutto quello che fa.

La talentuosa napoletana, confrontandosi con la Cuccarini, ha persino ammesso che nel talent show di Mediaset si sente protetta e per questo motivo sta bene: “Qui è come se avessi recuperato due anni di vita fuori”, ha chiosato la cantante. Insomma, il confronto con la vocal coach ha rappresentato un momento di forti emozioni per Aisha, Lorella e il pubblico da casa.