Michelle Hunziker, arriva la notizia che tutti aspettavano: ora c’è la conferma!

Una notizia che era già nell’aria ma che adesso trova la conferma: grandi novità per Michelle Hunziker e la sua carriera

Qualche mese fa si è vociferato di un programma in cui Michelle Hunziker sarebbe stata la protagonista, adesso è arrivata la conferma: sarà al timone di una trasmissione tutta sua dopo il successo di All Together Now.

Un’indiscrezione che era nell’aria già da un po’ e che trova conferma nel settimanale TV Sorrisi e Canzoni numero 5 della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio: Michelle Hunziker avrà un programma tutto suo. Un titolo che parla già da sé, in cui la conduttrice farà da one woman show e metterà in scena tutto quel che sa fare: condurre, cantare e ballare.

A partire da mercoledì 16 febbraio e per il giovedì successivo, 23 febbraio, la modella italo-svizzera sarà in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21:20 dopo Striscia La Notizia con il suo Michelle Impossibile, un format del tutto nuovo che vedrà la compagnia di numerosi ospiti in studio.

Michelle Hunziker, dopo la delusione in amore c’è la forza nel lavoro

La crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi era già ben evidente dalle festività natalizie che non hanno trascorso insieme e di cui i fan si sono resi conto, ma soltanto una settimana fa, con un comunicato, i due hanno deciso di separarsi pubblicamente pur tenendo conto di avere due figlie in comune e mantenendo buoni rapporti. Ieri la conduttrice italo-svizzera ha compiuto 45 anni e l’ex marito non ha perso occasione per farle pubblicamente gli auguri con un post su Instagram.

LEGGI ANCHE > > > Decisione choc nella notte: Alex Belli lo annuncia a tutti – FOTO

NON PERDERTI > > > “Nessuno le crede più”, Gemma Galgani colpita e affondata: è di nuovo guerra

Nonostante un altro matrimonio sia fallito, Michelle Hunziker non si perde d’animo e si gode la famiglia, con sua madre Ineke e le sue figlie: Aurora, Celeste e Sole. Oltre a ciò, è evidente che la Hunziker si stia occupando in maniera ottimale anche del lavoro: dopo il successo di All Together Now, infatti, sta per arrivare il suo gioiello in cui ha tanto sperato finora. Sarà la prima volta in cui la conduttrice avrà l’opportunità di gestire un programma tutto suo cui al centro ci sarà lei soltanto ed accompagnata da prestigiosi ospiti che arricchiranno l’intrattenimento.

Non resta che sintonizzarsi giovedì 16 e giovedì 23 febbraio su Canale 5 per assistere alla bravura che Michelle Hunziker non ha mai nascosto di avere.