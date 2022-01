“Ma come mi è venuto?”, scivolone di Antonella Clerici in diretta: risate in studio tra l’ilarità generale. La conduttrice è come di consueto alla guida di ‘E’ sempre mezzogiorno’

Non è la prima volta che le capita in carriera di commettere qualche errore in diretta, ma come al solito ne è uscita con la consueta simpatia che la contraddistingue.

Alle 11.55 (fino alle 13.30 circa) Antonella Clerici conduce ‘E’ sempre mezzogiorno’, contenitore dell’ora di pranzo particolarmente simpatico e vivace. Tra ricette e aneddoti, la presentatrice si prende anche degli spazi per affrontare dei momenti più seri. In apertura di puntata non è nuova fare riferimento a temi di attualità, anche piuttosto delicati. Quest’oggi però, quello che ha colpito gli spettatori da casa è stato uno scivolone davvero esilarante. Un errore che ha portato alle risate del pubblico e degli stessi protagonisti in studio. Dopo la chiusura della sigla, Antonella ha raggiunto il centro dello studio e ha annunciato: “Buon lunedì 24 maggio, ma come mi è venuto?”. Il riferimento è a quello che erroneamente aveva dichiarato ieri, non sottolineato al momento ma ripreso da alcuni ascoltatori sui social. Evidentemente qualcuno della produzione glielo deve aver detto e per questo non ha mancato dal ricordarlo subito, tra l’ilarità generale dello studio.

“Ma come mi è venuto?”, piccola gaffe di Antonella Clerici: c’entrano le date

Dopo aver dedicato i primi istanti di trasmissione alla piccola gaffe, la Clerici ha fatto un riferimento meteorologico, riferendosi alle basse temperature di questo periodo e sottolineando come stiamo per entrare nei giorni della merla.

“Tante novità in questi giorni. Fumata ancora nera per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. La settimana prossima ci sarà invece il Festival di Sanremo e finalmente ci tireremo un po’ su” ha specificato la presentatrice Rai.

Uno spazio di ‘E’ sempre mezzogiorno’ è stato dedicato poi a Gigi D’Alessio, ieri diventato papà per la quinta volta. Antonella gli ha rivolto i suoi personali auguri, accompagnata dagli applausi del pubblico. In riferimento a temi musicali, non si può dimenticare come tra meno di una settimana inizia Sanremo. Proprio in queste ore è stata rilanciata online la notizie della Clerici come possibile sostituta di Amadeus all’Ariston, qualora quest’ultimo dovesse risultare positivo al Covid.