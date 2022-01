Incendio doloso a scuola a Verona: gli studenti restano a casa

Questa notte è un incendio è divampato nell’edificio delle scuole medie Dante Alighieri di Verona. In fiamme la biblioteca situata al primo piano e parte di un cipresso del giardino. Le cause e le dinamiche sono ancora in fase di accertamento ma gli investigatori starebbero seguendo la pista dolosa. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, che hanno lesionato anche parte dell’impianto elettrico. La scuola è rimasta chiusa a causa del fumo che ha invaso molti locali. Insieme ai pompieri, sul posto anche la polizia e i vigili urbani.