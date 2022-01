Il cantante mascherato, cambia tutto: Milly Carlucci rivela la novità

Il cantante mascherato 2022 inizierà l’11 febbraio, e Milly Carlucci ha voluto rivelare alcuni delle numerose sorprese che la conduttrice ha preparato per il pubblico di Rai 1. Ecco tutti i dettagli spiegati durante l’intervista.

Milly Carlucci si è appena lasciata alle spalle la conduzione di Ballando con le Stelle, che ha portato alla premiazione di Arisa e Vito Coppola. La presentatrice si è subito tuffata in un altro programma che la vedrà per il terzo anno consecutivo al timone: Il cantante mascherato. Nonostante le polemiche iniziali, ormai il pubblico si è affezionato al format.

Milly Carlucci ha voluto sottolineare l’enorme lavoro congiunto di Rai ed Endemol dietro la realizzazione di questo programma. Quest’anno ci saranno sei maschere: l’aquila, la volpe, il pinguino, il cane, il drago e soleluna. Per la realizzazione di ciascun costume, la Rai ha impiegato almeno due mesi di lavoro, studiando ogni dettaglio.

Il cantante mascherato 2022: il nuovo giurato

Milly Carlucci ha rivelato una grossa novità riguardo i cantanti che parteciperanno a Il cantante Mascherato 2022. Per la prima volta, i concorrenti potranno interagire con la giuria. A tal proposito, solo tre nomi sono confermati per il momento: Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, che sono confermati dalla precedente edizione.

C’è invece il mistero più totale attorno al quarto nome dei giurati. Patty Pravo, infatti, di sicuro non ci sarà più. Milly Carlucci ha spiegato a Sorrisi e Canzoni Tv che ci sta lavorando sopra, e non è affatto escluso che abbia in serbo una sorpresa per gli spettatori da annunciare a pochi giorni dall’inizio del programma di Rai 1.

Tanti cambiamenti per i cantanti in gara: adesso saranno più umani

Le sorprese per gli spettatori de Il cantante mascherato 2022 non sono finite qui. Milly Carlucci promette anche che ci sarà un ulteriore cambiamento volto a migliorare la trasmissione, ed anche questo riguarda i cantanti. La presentatrice spiega: “Abbiamo trovato uno stratagemma per dare spontaneità ed umanità alle maschere“.

Ecco l’arrivo di Milly Carlucci nello studio de Il cantante mascherato dopo la fine di Ballando con le Stelle: