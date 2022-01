GF Vip 6, fuga dall’Italia dopo il reality: decisione senza appello. Uno dei protagonisti più discussi ha scelto di allontanarsi

Tutto quello che è successo durante l’ultima diretta del GF Vip 6 su Canale 5, puntata attesissima come dimostra anche il record di ascolti stagionali, ha lasciato strascichi pesanti. L’addio di Manuel Bortuzzo era preventivato, quello di Alex Belli no.

E così mentre l’ex nuotatore azzurro si sta godendo le prime ore di libertà lontano dalla casa e poco alla volta tornerà a fare la vita di sempre, quella dell’attore parmense è stata stravolta. O meglio, è lui che con il suo comportamento quando era un concorrente ufficiale si è fatto cacciare dal reality. E ora che tornava come ospite cosa è successo? Che Alfonso Signorini l’ha mandato via di nuovo perché stufo di ascoltare teorie astruse e scuse che non hanno convinto nessuno.

Adesso il pubblico può anche chiedersi perché nessuno degli autori oppure lo stesso conduttore avesse capito prima quali fossero i piani di Belli. O ancora, perché abbiamo deciso di mandare in casa Delia Duran sapendo benissimo che con la sua presenza Alex avrebbe continuato a prendersi la scena come protagonista. Ma l’hanno fatto e le conseguenze sono queste, anche se lui adesso ha preso una decisione clamorosa.

GF Vip 6, fuga dall’Italia dopo il reality: la decisione sta facendo discutere tutti

Lo aveva anticipato con un post nella notte, manifestando la sua voglia di tornare a fare le cose che più gli piacciono, lontano da persone che evidentemente non lo stimano. E pare che adesso lo stia facendo veramente: Alex Belli sta scappando dall’Italia anche se nessuno sa dire per quanto tempo.

Poco fa Belli Alex ha pubblicato alcune Stories e in particolare una a bordo di un aereo. saluta tutti e saluta l’Italia fornendo però un indizio sulla sua destinazione dopo aver scritto ‘Bye bye Italy’.Infatti ha taggato l’amico Alessandro Filippi, hairstylist e makeup artist che lavora insieme a lui. Filippi si trova a Sharm el-Sheikh, in Egitto, e potrebbe essere quella anche la destinazione dell’attore lanciato da Centovetrine.

Nessuno in realtà ha ha ancora capito nulla delle sue parole, delle sue reazioni, del comportamento di Delia e Soleil in casa che nel grido di poco da rivali sono diventate amiche del cuore. L’unica domanda che il pubblico si fa adesso è: ma Belli per la prossima diretta tornerà chiedendo scusa a Signorini oppure la sua è una scelta definitiva?