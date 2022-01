“Nessuno le crede più”, Gemma Galgani colpita e affondata: è di nuovo guerra

Gemma Galgani è vittima di un nuovo attacco da parte di uno dei protagonisti di Uomini e Donne che non gliele manda a dire

La dama torinese di Uomini e Donne notoriamente non è una delle più amate del dating show e, negli anni, si è fatta più nemici che amici attorno a sé: Gemma Galgani è vittima di un nuovo attacco.

Checché se ne dica, Gemma Galgani è un pilastro fondamentale per Uomini e Donne, certe dinamiche può crearle solo lei al momento ed è difficile che gli autori del dating show decidano di lasciarla scappare. È per questo motivo, e tanti altri, che la dama torinese bazzica nello studio di Mediaset da anni senza mai uscirne e spesso inimicandosi chiunque passi, tranne quei pochi eletti che riescono a starle accanto.

Una nuova intervista a Giorgio Manetti ha fatto emergere parole molto dure nei confronti della dama. A NuovoTV, infatti, l’ex cavaliere che ha frequentato per un periodo Gemma ha ammesso senza peli sulla lingua: “Racconta sempre la stessa storia. Nessuno le crede più. Trovo scandaloso proporla in televisione. È come se cercasse l’approvazione di Maria De Filippi. C’è una sorta di smarrimento nei suoi occhi quando le fa delle domande serie”.

Giorgio Manetti duro contro Gemma Galgani

Visto che Giorgio e Gemma si sono frequentati per un periodo, il cavaliere non ha dispensato nel darle consigli: uno di questi è proprio quello di cercare l’amore al di fuori dalle telecamere perché attualmente, al dating show, il suo è diventato un personaggio più che una donna da corteggiare ed amare. La stessa Galgani, infatti, spesso ha accusato i suoi cavalieri di avvicinarsi a lei soltanto per la sua popolarità e non perché realmente intenzionati a conoscerla meglio.

Inoltre Giorgio ha parlato anche di un’altra dama che ha frequentato, Isabella Ricci, che ha scelto di uscire dal programma con Fabio Mantovani col quale sta costruendo un futuro ed ha intenzione di sposarsi: “Personaggio abbastanza indecifrabile”, così ha riassunto la sua considerazione della dama l’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Nel frattempo, la carriera del Manetti procede a gonfie vele in vista della Primavera in cui ci sarà l’uscita di una nuova linea di borse ed accessori.