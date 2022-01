“Non si può vivere nel terrore”, ex gieffina si mette a nudo: tutta la verità – VIDEO

L’ennesimo episodio di violenza finito nelle mani dell’opinione pubblica che è stato dovuto spiegare da un’ex gieffina: la verità

Sono mesi che la relazione tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte è precipitata e di mezzo ci sono state anche violenze, nonostante i due abbiano due figli insieme cui badare: l’ultima è accaduta qualche giorno fa.

Negli scorsi giorni è rimbalzata la notizia di una nuova aggressione ai danni di Guendalina Tavassi dal suo ex, Umberto D’Aponte con cui ha due figli: Chloe e Salvatore di 8 e 5 anni. A marzo del 2021 i due hanno annunciato la fine della loro storia d’amore spiegando: “Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli”. Da agosto 2021, l’influencer ha trovato un nuovo amore, Federico Perna che lavora nel settore della ristorazione come manager.

Tuttavia, Guendalina e Umberto sono legati da due figli, pertanto spesso costretti a vedersi per il benestare dei piccoli, ma non sempre gli incontri vanno come sperato e l’ultima aggressione è avvenuta soltanto pochi giorni fa. A distanza di un po’, Guendalina ha parlato coi suoi follower di quanto accaduto.

Guendalina Tavassi ancora vittima di un’aggressione: il racconto sui social

Con numerose storie su Instagram, Guendalina Tavassi ha spiegato tutto quanto è accaduto nei giorni scorsi: “Buongiorno ragazzi, non so da dove cominciare. Non posso dirvi che sto bene perché sono tragedie che ti segnano a vita, poteva finire peggio e mi ritrovo ogni volta a dover iniziare da capo, con ferite sempre più grandi e con episodi che vorresti scomparissero dalla testa e la vita delle persone”. Successivamente l’influencer ha voluto sottolineare che subire violenza da parte di coniugi o ex è all’ordine del giorno, ma la sua vita è esposta pubblicamente proprio perché con i social ci lavora.

LEGGI ANCHE > > > Isola dei Famosi 2022, annuncio super: storica vincitrice torna come concorrente?

NON PERDERTI > > > Domenica In, terribile lutto a causa del Covid: tutti sconvolti

“Devo continuare, riprendere la mia vita in mano”, ha continuato con la voce rotta, “vivere con il terrore, con l’angoscia, con la paura, non è vita”. Da mamma ha fatto un discorso più che valido e che è normale sentirne parlare: “Ci si fa forza per i bambini che non c’entrano niente, anime pure che si ritrovano in mezzo a situazioni che non dovrebbero neppure sapere cosa sono. Cerco sempre di trovare nel sorriso una difesa, un’arma, non mi giudicate: ognuno ha il suo carattere”.