L’elezione del presidente della Repubblica, seconda giornata – IN AGGIORNAMENTO

A partire dalla 15 di oggi, martedì 25 gennaio, si aprirà la seconda giornata delle elezioni del presidente della Repubblica. Dopo la prima votazione di ieri finita con 672 schede bianche. 49 nulle, 88 voti dispersi e tante riunioni, si prevede ora un avvio di dialogo tra tutte le parti politiche in causa. Anche oggi è quasi improbabile che si arrivi ad eleggere il nuovo Capo dello Stato, ma potrebbe essere una questione di ore per arrivare a un nome condiviso.

Ore 12 – Chi vorrebbero gli italiani come presidente della Repubblica? Il sondaggio di Yes Life

Yeslife Magazine, fuori dal Quirinale, ha chiesto ai cittadini chi vorrebbero vedere al posto di Sergio Mattarella. Diversi i nomi che sono stati espressi: c’è chi avrebbe preferito uno status quo sia per il valore mostrato dall’attuale presidente della Repubblica in questi sette anni di mandato, sia per evitare di andare al voto in piena pandemia dato che ci sono state diverse critiche per le votazioni degli elettori attualmente positivi che comunque si sono dovuti recare allo scrutinio seppure con una modalità diversa dagli altri.

Riguardo la candidatura di Silvio Berlusconi gli italiani si sono divisi: c’è chi riconosce il valore e la competenza politica dell’ex premier e chi invece preferirebbe che una personalità che è stata così tanto esposta e con precedenti penali, non fosse scelta a rappresentare l’Italia nel mondo, senza sottovalutare la sua età troppo avanzata per rimanere in carica altri 7 anni (avrebbe 92 anni alla fine del mandato ndr).

Alcuni hanno espresso la volontà di poter vedere finalmente una donna alla guida del nostro Paese, visto che sarebbe la prima nella storia dell’Italia.

Ore 11.30 – Il centrodestra nel pomeriggio annuncia una rosa di nomi

Secondo l’Agi che cita fonti parlamentari, i nomi del centrodestra potrebbero essere Carlo Nordio (già annunciato ieri da Fratelli d’Italia), Maria Elisabetta Casellati, Letizia Moratti, Marcello Pera. Fuori dalle ipotesi Franco Frattini e Pier Ferdinando Casini. Enrico Letta ha invitato il centrodestra a indicare nomi che potrebbero ottenere un consenso più ampio in tutte le coalizioni.

Ore 11.20 – Enrico Letta: “Importante avere Draghi nelle istituzioni”

“Il mio ruolo è proteggere Draghi ed è assolutamente importante averlo nelle istituzioni del Paese”. Enrico Letta, segretario del Pd, è tornato a ribadire, durante un’intervista alla Cnbc, quanto l’attuale premier sia necessario per il Paese. Il leader dei dem ha chiesto al centrodestra di “non dividere il Parlamento” e di ragionare su un accordo condiviso “su un nome super partes, una donna o un uomo, di cui necessita il Paese. Non deve esserci un vincitore, abbiamo bisogno di mostrare unità”.

Ore 11.00 Veto di Pd e Italia Viva su Franco Frattini

Enrico Letta e Matteo Renzi avrebbero posto un veto sulla candidatura di Frattini, già ministro degli Esteri nel Governo Berlusconi e attuale presidente del Consiglio di Stato.

Ore 11.00 Schede bianche anche nella seconda giornata? Di Mario: “Vedremo”

“Vedremo – risponde Luigi Di Maio alla domanda se oggi il Movimento 5 Stelle voterà di nuovo scheda bianca – Aspettiamo che si incontrino i leader. Letta, COnte e Speranza si vedranno. Poi si stabilirà la linea”.

Ore 10.36 – Serracchini (Pd): dal centrodestra veto su Mario Draghi

“È nella logica delle cose che si sia finalmente aperto il dialogo, anche se abbiamo registrato che ci sono dei no molto forti. C’è un no molto forte della Lega, di Berlusconi, della Meloni per esempio sul nome di Draghi, e dobbiamo tener conto di tutto”. Sono le parole di Deborah Serracchini, capogruppo Pd alla Camera.

Riccardo Molinari della Lega ha risposto: “Non poniamo veti su Mario Draghi visto che sosteniamo il suo Governo, ma come abbiamo detto, la sua autorevolezza e capacità necessitano che resti a Palazzo Chigi. E per la presidenza della Repubblica poniamo nomi di area culturale del centrodestra e di area politica”.

Ore 10.30 – Lega: nessuna trattativa trattativa in corso tra Salvini e Draghi su un presunto rimpasto del Governo

“Non è in corso alcuna trattativa tra il senatore Matteo Salvini e il presidente del Consiglio Mario Draghi a proposito di un presunto rimpasto”, si legge in una nota della Lega. “È infondato e irrispettoso per il senatore Salvini e per il presidente Draghi immaginare che in questa fase, anziché discutere di temi reali, siano impegnati a parlare di equilibri di Governo”. Sempre nel comunicato di legge che Salvini è “al lavoro su alcuni nomi, donne e uomini di altissimo profilo. Nessuna confusione né perdite di tempo: la Lega vuole essere garante di stabilità, responsabilità e concretezza”.

Ore 10.24 – Salvini incontra i suoi alleati di partito

È cominciata a Montecitorio la riunione tra Salvini, i senatori e i delegati regionali. Dopodiché è previsto un incontro con i deputati in vista dello scrutinio.

Ore 10.20 – Quartapelle (Pd): “La situazione in Ucraina ricorda che all’Italia serve un presidente europeista”

Su Twitter Lia Quartapelle, responsabile Affari internazionali ed Europa nella Segreteria del Pd, scrive: “La scelta del presidente della Repubblica non ha solo ricadute interne. I venti di guerra che soffiano dall’Ucraina ci ricordano che all’Italia serve un o una presidente della Repubblica chiaramente europeista, atlantista, senza ombre di ambiguità nel rapporto con la Russia”.

Ore 9.30 – Casini rompe il silenzio con una foto-ricordo su Instagram

“La passione politica è la mia vita”, scrive Pier Ferdinando Casini, tra i nomi più evocati alla Presidenza della Repubblica negli ultimi giorni. A corredo di questa frase pubblica una foto di lui da giovane, alla guida dei giovani Democratici Cristiani.

Ore 8.30 – Renzi: “Salvini ha l’asso in mano, ma rischia la fine di Bersani”

“Difficilmente andremo oltre la quinta votazione. È la mia impressione e la mia speranza. Questo Paese non può rimanere appeso”. Cosi Matteo Renzi a Radio Leopolda, che ha aggiunto che “quello che ha l’asso in mano per chiudere la partita si chiama Matteo Salvini. Non ha deciso che fare, ma siccome sono le Olimpiadi della politica, il mio suggerimento sommesso è quello di usare le prossime ore per far prevalere la politica. Se cercano effetti speciali rischiano di fare la fine di Bersani”.