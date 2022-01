Doc 2 – Nelle tue mani, il calvario dell’attrice: “Ho una malformazione”

L’attrice che veste i panni di Cecilia Tedeschi, l’infettivologa di Doc 2 – Nelle tue mani, ha rivelato la sua lotta con una malattia rara che gli stava provocando una grave deformazione che poteva compromettere la sua mobilità.

L’infettivologa Cecilia Tedeschi di Doc 2 – Nelle tue mani è interpretata dall’attrice Alice Arcuri. Si tratta di un volto relativamente nuovo per la Tv: lei, infatti, arriva da quindici anni di carriera teatrale. Per poter conciliare meglio gli impegni familiari, ha deciso di provare a sostenere qualche provino per dei ruoli nelle fiction Tv.

L’abbiamo infatti già vista in Don Matteo, Tutta colpa di Freud, Blanca e Petra. Abita ancora nella sua città natale, Genova, con il marito che è un impiegato marittimo ed il figlio di sette anni, Giovanni. Alice Arcuri oggi è una donna realizzata, ma ha avuto un passato difficile che le ha segnato l’adolescenza.

Doc 2 – Nelle tue mani, l’attrice rivela la sua malattia rara

Quando Alice Arcuri era più giovane, competeva a livello agonistico come schermidrice. Fu proprio durante le gare che iniziò a sentire dei dolori sempre più forti, tanto da costringere ad abbandonare la sua passione sportiva. Anche iscrivendosi al corso di nuoto, però, continuò a sentire gli stessi dolori, a cui non trovava spiegazione.

La rivale di Andrea Fanti, il protagonista di Doc 2 – Nelle tue mani, ha impiegato molto tempo per capire quale fosse la sua malattia. Gli accertamenti medici, infatti, non rivelavano alcun problema. Suo padre, un ex medico, si mise in contatto con un collega, che riuscì ad identificare la sua malattia e, soprattutto, a trovare la cura più adatta.

Alice Arcuri, la scelta della cura e quei segni che rimangono ancora

Alice Arcuri, l’infettivologa di Doc 2 – Nelle tue mani, si è dunque vista diagnosticare una malattia rara. Era affetta da un malallineamento femoro-patellare, ovvero una malformazione che causa problemi al femore ed alle anche. Si fidò dell’amico di suo padre rifiutando l’operazione e affidandosi alla fisioterapia. Per questo motivo ha le gambe storte.

Ecco Alice Arcuri durante la conferenza stampa di presentazione di Doc 2 – Nelle tue mani: