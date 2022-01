Charlene di Monaco non farà ritorno a casa così presto, come tutti speravano. L’ultimo dettaglio è inquietante ed è il presagio di un dramma senza fine.

Il 2021 è stato un anno travagliato per Charlene di Monaco e anche quello iniziato da circa tre settimane non sembra essere partito nel migliore dei modi per la moglie del principe Alberto II.

Solo poco tempo fa una nota diffusa da Page Six ha raccontato di una Charlène di Monaco in condizioni preoccupanti. Secondo tale indiscrezione la principessa sarebbe stata sottoposta a degli interventi chirurgici che l’avrebbero portata a perdere una notevole quantità di peso.

Quando è tornata a casa era visibile a tutti la sua eccessiva perdita di peso e le fonti citate dal magazine hanno parlato di una situazione più grave di quella resa nota da Palazzo Grimaldi. A fare da contraltare a questa rivelazione sono prontamente arrivate le dichiarazioni del padre di Charlene.

Michael Wittstock nelle settimane scorse ha affermato che sua figlia “supererà tutto e ne uscirà più forte”. Le dichiarazioni rilasciate al giornale sudafricano You hanno trasmesso ottimismo a tutti. Papà Michael conosce la tempra della figlia, che ha un passato da nuotatrice e che ha sempre accettato le sfide e gli “allenamenti durissimi”.

Charlene di Monaco, spunta un dettaglio inquietante: dramma senza fine

Le sfide continuano anche nel 2022. Charlene di Monaco non potrà ancora tornare a casa. Il suo rientro, stimato per la fine di gennaio, slitterà ancora una volta. La principessa “pesa 46 chili, ossia 4 chili in meno rispetto a quando è tornata dal Sudafrica”, sono le ultime indiscrezioni diffuse dal Royal Central. Un messaggio inquietante, che ha fatto scattare proprio in queste ultimissime ore l’ennesimo campanello d’allarme.

LEGGI ANCHE:

È ricoverata in ospedale da novembre e festeggerà lì il suo 44esimo compleanno, nella clinica svizzera. Sicuramente non sarà sola, ma a raggiungerla in quel giorno speciale saranno il marito e i suoi due figli: i gemelli Jacques e Gabriella. Il Principato ha sempre fatto mistero delle condizioni di Charlene mentre Alberto un po’ si è sbilanciato: “La Principessa soffre esclusivamente di problemi legati all’apparato gola-naso”. Tutte notizie, insomma, che danno la dimensione del dramma che sta vivendo Charlene di Monaco.