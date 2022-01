Caterina Balivo, splendida notizia per i fan: “Sono carica”. La conduttrice napoletana sta per tornare in tv e i suoi fan sognano

La cattiva notizia è che per esigenze di bilancio, nella nuova edizione ci saranno soltanto quattro giudici e non cinque. Quella buona però che Il Cantante Mascherato sta per ricominciare e riporterà in tv ancora una volta Caterina Balivo.

La conferma è arrivata direttamente dalla padrona di casa, perché ancora una volta al timone del game show di Rai 1, al via subito dopo Sanremo, ci sarà Milly Carlucci. Come riporta il sito specializzato Bubinoblog al fianco di Flavio Insinna e Francesco Facchinetti che tornano ad occupare i loro posti in giuria, ci sarà anche la Balivo.

Un ruolo che si è meritata sul campo, come spiega la Carlucci che va anche oltre: “Sono certa che quest’anno farà ancora meglio“. E questo nuovo lavoro insieme potrebbe aprirle delle prospettive diverse, perché Milly non ha escluso la possibilità di avere Caterina Balivo con lei nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Oppure di rivederla alla conduzione di un programma tutto suo, magari firmato dalla stessa bionda conduttrice abruzzese.

Caterina Balivo, splendida notizia per i fan: i suoi progetti per il futuro in tv

Tante ipotesi buone per il futuro anche perché Caterina Balivo dopo aver dato l’addio a Vieni da Me, il programma condotto nel pomeridiano di Rai 1 ha deciso di prendersi una pausa. Una scelta ponderata e consapevole, presa per passare più tempo con la famiglia e avere anche più tempo per sé come ha ammesso lei stessa.

Ma adesso qualcosa è cambiato come ha confessato di recente al settimanale ‘Gente’: “Sono carica, ho voglia di mettermi in gioco e di riprendere”. Intanto lo farà dall’11 febbraio ogni venerdì accanto a Insinna, Facchinetti e un quarto giudice ancora da comunicare. Poi però i suoi fan aspettano di capire se veramente tornerà ad avere un suo programma, anche diverso da quelli che ha sempre condotto.

Caterina non si sbilancia ma dice soltanto che la pausa le è servita. “Ho imparato ad ascoltarmi di più. Ho scoperto il valore di saper scegliere, cosa fare. E questo vale soprattutto per il lavoro: dopo vent’anni di tv, di diretta quotidiana, ho detto stop. Non è stato semplice, ma lo rifarei. Però adesso “spero in un nuovo progetto. Ho voglia di riprendere, ma non voglio fare l’errore di accettare qualcosa solo per esserci”.