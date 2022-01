Cambia tutto al Grande Fratello Vip: la decisione di Mediaset è clamorosa!

Novità assoluta al Grande Fratello Vip, con i fan che da poco hanno appreso la notizia. Mediaset mescola le carte in tavola: cos’è successo.

Non finiscono mai le novità al Grande Fratello Vip, che da poco ha anche accolto tre nuovi concorrenti. Infatti Alfonso Signorini ha comunicato la notizia a tutti i telespettatori, andiamo quindi a vedere cos’è successo.

La sesta edizione del GF Vip ha subito non poche variazioni dal suo inizio. Questa è senza ombra di dubbio l’edizione più lunga del programma di Alfonso Signorini e dopo un inizio a dir poco altalenante è riuscito a trovare il suo flow anche durante la nuova programmazione di Mediaset. Il Biscione però ben presto potrà modificare il suo palinsesto, andando quindi a cambiare la collocazione del reality.

La causa sta proprio nell’arrivo di Febbraio, che porterà importanti novità nel palinsesto televisivo. Per prima cosa ci sarà la settimana di Sanremo, pronta a monopolizzare lo share. Successivamente, Mediaset ha optato per una riprogrammazione del palinsesto con il GF Vip pronto ad andare in onda il giovedì al posto del venerdì. Al momento i vertici del Biscione, però, ancora devono dare una reale motivazione al cambio improvviso.

Grande Fratello Vip, da febbraio andrà in onda il giovedì sera: i dettagli

A riportare ulteriori notizie sul ricollocamento del GF Vip ci ha pensato BubinoBlog, con il reality scelto da Mediaset come diretto avversario di Doc – Nelle tue Mani, fiction di Rai 1 con Luca Argentero, che sta riscuotendo un ottimo successo. Il venerdì di Canale5, invece, sarà dedicato alle fiction. Come detto il cambiamento è previsto per la seconda settimana di febbraio, quindi al termine del Festival di Sanremo.

L’11 febbraio debutterà quindi su Canale 5 una delle fiction più attese dell’anno come ‘Fosca Innocenti‘. La serie è un giallo che vede come attori protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca ed è pronta a competere in prima serata con Il Cantante Mascherato, show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Il music show del servizio pubblico, infatti, esordirà in concomitanza con la fiction Mediaset.

Dalla seconda settimana di Febbraio, quindi, il Grande Fratello Vip andrà in onda in prima serata il lunedì ed il giovedì. Probabilmente, poi, il palinsesto rimarrà invariato fino al termine del reality show fissato al 14 marzo, giorno in cui è prevista la finale del programma di Alfonso Signorini.