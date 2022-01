Anticipazioni Una Vita, Bellita nasconde un altro segreto: rischia di andare in tribunale!

Le anticipazioni di Una Vita svelano che Bellita nasconde un nuovo segreto: dopo aver finto la morte per lo stalker emerge un nuovo dettaglio

Dopo aver scoperto che Bellita, in realtà, non è morta, ma si sta nascondendo da uno stalker può tornare a vivere tranquillamente la sua vita, ma emerge una nuova menzogna sul suo conto.

Al ritorno di José Miguel e Alodia ad Acacias senza Bellita, tutti temevano forse morta e, in realtà, la sua scomparsa è stata davvero inscenata. Questo perché quando erano in Argentina si è fatto vivo uno stalker della cantante e le autorità hanno consigliato di fare una messa in scena e tornare a casa per evitare ogni tipo di conseguenza.

Quando ad Acacias si è scoperta la verità e Bellita è tornata alla sua quotidianità c’è stata una grande festa. A questo punto la cantante vorrà proseguire al meglio la sua carriera, ma ha subito un problema con maestro Benavides che le consegnerà delle composizioni poco gradite: così la Del Campo chiederà al marito di annullare ogni cosa ed entrerà in una profonda crisi artistica.

Anticipazioni Una Vita, Bellita nasconde un altro segreto: Alodia non riesce a tenerlo per sé

José Miguel ha sempre un asso nella manica pur di vedere esprimere la cantante e le propone di fare una compilation, ma la situazione cambia radicalmente quando alla sua porta bussa un editore che vorrebbe scrivere una biografia su di lei da pubblicare insieme all’album in uscita. Senza pensarci su, Bellita accetta la proposta e lo annuncia senza però svelare chi sarà effettivamente a mettere mano alla scrittura. La Del Campo vuole far credere a tutti che la mano sia la sua e quando presenterà l’autobiografia, con tanto entusiasmo, a tutto il vicinato, Alodia la sua domestica sarà in grande difficoltà: non riesce a far finta di niente dinanzi a tanta falsità.

I problemi veri e propri cominciano quando Bellita ed il vero scrittore, Jaime Huertas, entreranno in competizione: sarà ancora una volta José che proverà a sistemare le cose tra i due e cercare di non far rinunciare la Del Campo ad un’occasione così grande ed importante. Proprio nel momento in cui non si trova un punto di incontro, l’editore fa notare che c’è una postilla nel contratto che potrebbe portare José Miguel e Bellita in tribunale: i due non possono più tornare indietro e la cantante è costretta ad accettare, ottenendo di non far comparire il nome di Jaime tra gli autori.