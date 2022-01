WhatsApp, arriva una straordinaria novità: cambiano i messaggi vocali

Un’altra straordinaria novità è in arrivo su WhatsApp e riguarda ancora una volta i messaggi vocali: la funzione è stata lanciata da poco.

Non finiscono mai le novità all’interno di WhatsApp, con un’altra funzione che andrà ad arricchire il comparto audio. Questo nuovo strumento, infatti, verrà implementato nell’applicazione Web: ecco cosa cambia.

È un periodo ricco di aggiornamenti quello che sta trascorrendo WhatsApp, che adesso sta sviluppando meglio anche la sua versione Desktop. Nei giorni precedenti abbiamo visto diversi accorgimenti estetici che sono andati a modificare l’interfaccia delle chat. Adesso il servizio di messaggistica istantanea di Meta sta distribuendo nel canale beta della versione web/desktop la possibilità di mettere in pausa la registrazione dei messaggi vocali.Di questo aggiornamento già se n’era parlato lo scorso Agosto, quando Meta estese il programma Beta anche alla versione Desktop dell’applicazione.

Proprio qui era apparsa per la prima volta la possibilità di riascoltare gli audio prima di inviarli. Ora, con il nuovo aggiornamento, il bottone “stop” nel campo del messaggio vocale è stato sostituito da un’icona “pausa“. La funzione non è di certo nuova visto che venne lanciata nel canale beta per iOS a Novembre. Mentre invece ancora devono spuntare notizie per Android. Il nuovo aggiornamento è presente nella versione 2.2201.2 ed adesso è accessibile a tutti coloro che hanno aderito al programma Beta.

WhatsApp si rifà il look su pc: cosa cambia

Sono sempre tanti gli aggiornamenti che coinvolgono WhatsApp. Stavolta però l’ultimo update non riguarda la versione mobile ma quella per pc. Infatti la novità arriverà sia per Windows che per macOS. Sarà possibile scaricare la Beta sul Microsoft Store. Inoltre la nuova Universal Windows App (UWP) di Whatsapp è completamente riscritta da zero. Nella sua versione Windows 11 integra anche i rinnovati effetti grafici Acrylic. Con il nuovo sistema operativo aumenta anche la velocità dell’applicazione che si aprirà in meno di un secondo.

Viene introdotta anche la funzione disegno, che permette di disegnare su un pannello dedicato e di inviare il risultato come immagine. Le notifiche verranno inviate anche ad applicazione chiusa. Secondo il portale Aggiornamenti Lumia mancherebbero solamente gli stickers, che con molte probabilità verranno aggiunte nelle versioni successive. Per quanto riguarda iOS l’applicazione aggiornata dovrebbe funzionare anche su iPad. Al momento però non si hanno informazioni per quanto riguarda la data d’arrivo su Mac e nemmeno su iPad.