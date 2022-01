Uomini e Donne, ex tronista rivela il suo dramma: “Avevo una malformazione”

Ex tronista di Uomini e Donne, dopo essersi sottoposta al quinto intervento, rivela il suo problema al seno: tutti i dettagli.

Dopo essere apparsa sui social mentre si trovava nella camera di un ospedale, ex volto del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, ha deciso di rivelare a tutti i problemi che l’hanno portata per l’ennesima volta in sala operatoria.

Parliamo dell’ex tronista Samantha Curcio: la studentessa di giurisprudenza si è sottoposta ad una delicatissima operazione al seno che fortunatamente è andata a buon fine. Samantha dopo essersi mostrata nel letto di un ospedale ha voluto tranquillizzare tutti i suoi followers raccontando i problemi che l’hanno condotta in sala operatoria.

La 30enne rispondendo alle domande dei fans ha spiegato: “Avevo una malformazione al seno e problemi causati da interventi precedenti nati proprio per sistemare la malformazione”. Samantha ha sottolineato che questo dovrebbe essere l’ultimo intervento al quale si è dovuta sottoporre. Intanto il problema al seno non è l’unico che ha fatto preoccupare i suoi fans. La Curcio alcuni mesi fa ha dovuto rimuovere alcune cisti uscite sulla testa.

Samantha Curcio è tornata single dopo Uomini e Donne: la relazione con Alessio Ceniccola non ha funzionato

L’ex tornista di Uomini e Donne, Samantha Curcio, ha lasciato a maggio 2021 il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. La 30enne decise di uscire sotto una cascata di petali rossi con Alessio Ceniccola con il quale è finita poco dopo. Di recente è stata proprio la Curcio a chiarire come sono andate le cose con l’ex corteggiatore.

La studentessa di giurisprudenza ha deciso di troncare la sua love story nata a Uomini e Donne perché con Alessio mancavano le basi: dal bacio del buongiorno a quello della buonanotte, dagli abbracci alle attenzioni più superflue. “Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi”, ha chiosato l’ex tronista con un post pubblicato su Instagram. Insomma, sicuramente a far traboccare il vaso tra l’ex tronista e Alessio sono state le mancanze da parte del bel romano. Adesso Samantha Curcio è single.