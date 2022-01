Tre ingressi al GF Vip 6: i nomi dei nuovi concorrenti lasciano tutti di stucco

Tre nuovi ingressi sono andati a popolare la casa del GF Vip 6. Andiamo a vedere chi ha varcato la porta rossa del reality.

Alfonso Signorini ha annunciato tre nuovi ingressi all’interno della Casa del GF Vip 6. I nomi lasciano di stucco tutti i telespettatori, che forse chiedevano qualcosa di più. Andiamo a vedere quali sono le personalità che entreranno nel reality.

Continua a rinnovarsi il cast del Grande Fratello Vip 6, nonostante il discusso ingresso di Delia Duran la scorsa settimana. Dopo aver rivelato il nome di Gianluca Costantino c’è da dire che oltre al modello ci saranno altri due concorrenti pronti ad esordire nella Casa più spiata dagli italiani. Andiamo quindi a vedere chi sono gli altri due gieffini che faranno il loro ingresso nel reality show di Canale 5.

A riportare la notizia ci ha pensato TvBlog, secondo il quale i due vipponi saranno Edoardo Donnamaria e Antonio Medugno. Il primo è un ragazzo di 28 anni, noto al grande pubblico per aver partecipato in qualità di collaboratore di Barbara Palombelli a Forum dopo essersi fatto notare sul web grazie alla sua attività come blogger. Donnamaria inoltre è riuscito a laurearsi in giurisprudenza nel 2018. Edoardo lavora a stretto contatto con i social e gestisce per Canale 5 la pagina ‘Extra Forum‘.

Inoltre nel 2021 ha debuttato come speaker per RTL e Radio Zeta. Nella vita si diletta anche come cantante ed è noto con il nome d’arte di Drojette. Stando ad alcune notizie di cronaca Rosa, Edoardo avrebbe frequentato anche Micol, la sorella di Clizia Incorvaia, fidanzata del suo collega di Forum Paolo Ciavarro. Andiamo quindi a vedere cosa sappiamo dell’altro concorrente che farà parte del GF Vip 6.

GF Vip, chi è Antonio Medugno: entrerà nella casa di Cinecittà

Il secondo concorrente pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6 è Antonio Medugno. L’uomo è napoletano, ha 23 anni e di professione fa il modello. Il suo nome è famoso soprattutto su Tik Tok, e figura anche nelle classifiche dei top 50 tiktoker italiani di sesso maschile. Sulla piattaforma di Tencent, Medugno conta più di tre milioni di followers. Inoltre il 23enne è riuscito a collaborare con brand del calibro di Richmond e Moschino.

POTREBBE INTERESSARTI >>> “Ho avuto il tumore”. Confessione choc a Uomini e Donne: lacrime in studio

Mentre nella giornata di ieri è stato confermato il nome di Gianluca Costantino, modello che sarà accolto dal suo amico Alessandro Basciano. Appassionato di fitness ha collaborato per l’ultima campagna di intimo di DSquared2. Inoltre i tre concorrenti cercheranno di attutire la pesante uscita di scena di Manuel Bortuzzo, senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati di questa edizione del reality.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, scontro furioso e paura in studio: sbatte la testa contro il tavolo

I tre nuovi concorrenti, dal fisico statuario, andranno ad accontentare le concorrenti della casa, che avevano chiesto alla produzione un ‘bono’ nella casa. Ma Alfonso Signorini ha deciso di donarne ben tre alle protagoniste della casa. Non mancano però le lamentele, specialmente dal pubblico da casa, visto che i tre ragazzi, non sono molto conosciuti dal grande pubblico.