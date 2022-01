Sanremo 2022, dietrofront Rai: è saltato tutto per problemi di budget

Spunta un clamoroso retroscena riguardante Sanremo 2022, stavolta a metterci la faccia è proprio Amdeus: le sue parole svelano tutto.

Primi dettagli riguardanti l’assenza di alcuni ospiti di punta di Sanremo 2022. A lungo, infatti, si era parlato della presenza di Jovanotti e Chiara Ferragni. I due però non ci saranno, con Amadeus che rivela dei problemi di budget.

Tra una settimana Amadeus tornerà sul palco del Teatro Ariston per condurre Sanremo 2022. Così il presentatore in questi giorni sta concedendo diverse interviste e nell’ultima al TG1 ha deciso di metterci la faccia. Infatti durante il collegamento il conduttore è apparso sorridente, spiegando già alcuni retroscena sulla prossima competizione canora. Infatti la kermesse è l’evento degli eventi, con lo showman che l’ha paragonato alla Nazionale.

Per il secondo anno consecutivo la Rai si ritrova ad organizzare la kermesse nel pieno della pandemia, questa volta però è differente con gli italiani ed il mondo che inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Inoltre la nuova variante fa sembrare l’Ariston una sorta di Squid Game, con concorrenti, pubblico e presentatori pronti a schivare il contagio. Per questo motivo la Rai ha deciso di investire su un protocollo rigido per la sicurezza di tutti.

Inoltre nell’organizzazione di questo Festival sono saltati anche alcuni ospiti, con alcuni contratti che non si sono concretizzati. Infatti c’è stato sia chi ha rifiutato a causa del virus, sia chi ha rifiutato perché non è in promozione. Andiamo quindi a vedere le difficoltà incontrate da Amadeus nell’organizzazione della kermesse musicale.

Sanremo 2022, saltano diversi ospiti: la spiegazione di Amadeus

In molti sui social si sono lamentati di alcuni super ospiti che non sono riusciti a trovare l’accordo con l’organizzazione del Festival. Infatti sono moltissimi i fan che chiedevano Chiara Ferragni al posto di Maria Chiara Giannetta. Altri invece non riescono a vedere Cesare Cremonini nei panni del super-ospite ed avrebbero preferito vedere Lady Gaga sul palco dell’Ariston. Un pensierino a questi ospiti a viale Mazzini l’hanno fatto, ma purtroppo è mancato il budget.

Inoltre non è un Sanremo senza contraddizioni, infatti sui social in molti hanno definito una contraddizione avere in gara Morandi e Ranieri e la Bertè e la Mannoia nelle serate cover. In molti quindi, oltre a Cremonini, sperano di avere una star internazionale, anche nostrana, come potrebbe essere Laura Pausini. Mentre invece è esclusa la presenza di Jovanotti, che per il terzo anno consecutivo ha letteralmente ‘ghostato’ il suo amico e collega Amadeus.

Ad una settimana dall’inizio del Festival, inoltre, c’è ancora il dubbio Fiorello. Infatti lo showman ha fatto perdere ogni traccia di sé, dedicandosi al suo spettacolo in giro per i teatri italiani. Amadeus ha lasciato questa porta aperta, ma il siciliano ancora deve pronunciarsi. Oggi quindi Rosario Fiorello potrebbe non esserci o apparire solo in alcune serate, quel che è certo è che Amadeus non ha ancora notizie sulla sua presenza.