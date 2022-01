Quirinale, Lupi: “Scheda bianca? È una possibilità. Il Presidente eletto alla quarta votazione”

“Casellati? Casini? Draghi? Faremo una rosa di nomi e vedremo quelli che hanno il più largo consenso”, senza però escludere che per questa prima votazione ci possano essere delle schede bianche. A parlare il presidente di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi, uscendo dalla Camera dove alle 15 inizia il primo giorno delle votazioni per il Presidente della Repubblica. “Io penso che alla quarta votazione ci sarà il Presidente. Il passo in avanti di Berlusconi ha indicato la strada da percorrere, che non sarà quella di trovare la maggioranza, ma quella del più ampio consenso”.