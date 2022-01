Omicron, fine della pandemia? C’è una data che fa sperare gli italiani. Nelle parole degli esperti, spunta la luce in fondo al tunnel

Tra cambi di colorazioni, nuovi Dpcm e incrementi della terza dose di vaccino, gli italiani si stanno avviando alla fine di gennaio senza prospettive. Ma se da una parte la variante Omicron continua a fare paura, dall’altra arriva la notizia che tutti vorrebbero sentire.

Gli esperti dell’OMS sono certi che Omicron entro marzo potrebbe contagiare il 60%. Al tempo stesso però questa potrebbe essere l’ultima fase pesante da affrontare prima di vedere la luce in fondo al tunnel. La conferma arriva da Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità in Europa.

Intervistato da ‘France Presse’, ha apertole porte ad una speranza ragionata: “È plausibile che l’Europa si stia avvicinando alla fine della pandemia“. Come se Omicron, quindi, fosse per gli esperti la punta di un iceberg che lentamente sui sta sciogliendo anche se nessuno deve abbassare la guardia. Lo stesso Kluge una settimana fa, ospite di Lucia Annunziata su Rai 3, era stato chiaro. “L’immunità arriverà con il vaccino o con il contagio a causa della veloce trasmissibilità di Omicron. L’importante è vaccinarsi, le persone vaccinate hanno minori possibilità di sviluppare malattie gravi”.

Omicron, fine della pandemia? I numeri in Europa sono ancora alti

L’OMS prevede che in Italia il picco dei contagi da Omicron arriverà entro le prossime due o al massimo tre settimane poi comincerà la discesa. Intanto però i numeri in Europa continuano ad essere alti e per questo alcuni Paesi come l’Austria, hanno introdotto l’obbligo vaccinale.

Nell’ultima mappa pubblicata dall’Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) l’Italia rimane in rosso scuro, il colore che indica il massimo rischio epidemiologico per Covid-19. Un colore che ormai ha coperto quasi tutta l’Europa, in particolare quella Occidentale e Meridionale oltre alla Scandinavia, agli Stati Baltici e a buona parte dell’Europa Centro-Orientale.

Ma da martedì 25 gennaio, come anticipa ‘El Pais’, l’Unione Europea cambierà le regole per gli spostamenti, eliminando di fatto il sistema delle mappe del contagio. Non sarà più quella la guida per imporre limitazioni agli spostamenti tra Paesi e qnche così ci si avvicina ad una ritrovata normalità.