La bambina nella foto oggi è una famosissima ballerina e un’attrice di successo.

La protagonista dello scatto in evidenza nasce a Genoa il 3 ottobre 1959. Sin da piccola ama la danza e il mondo dello spettacolo.

Studia danza classica ma nonostante ciò inizia a lavorare come attrice. A cominciare dalla prima metà degli anni settanta fino ai primi anni ottanta appare in varie pellicole di genere horror, poliziotteschi ed erotici.

Prima di fare l’attrice, ha mosso i primi passi della sua carriera come modella. Le sue forme unite a una bellezza fuori dal comune, l’hanno portata a partecipare ad alcuni concorsi di bellezza tra cui Miss Italia negli anni 1973, nel 1974 e 1976.

In poco tempo ottiene grande visibilità e così, a inizio anni 80 partecipa a diversi film, le cosiddette commedie all’italiana. Mia moglie torna a scuola, Giovani, belle… probabilmente ricche e Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento una delle tante pellicole girate. Bella e con un fisico statuario, posa anche per servizi di nudo integrale su riviste come Playboy e Playmen.

Oggi è una famosa ballerina e apprezzatissima attrice: la riconosci?

Esordisce anche in teatro, accanto a Walter Chiari. È in questo periodo che conosce l’amore della sua vita, con il quale convolerà a nozze nel 1987. Dopo il matrimonio, nella stagione 1990/91 partecipa a Domenica In esibendosi in vari balletti e conducendo un gioco telefonico.

Il ritorno alla conduzione di un programma televisivo avviene il 9 gennaio del 2003 su Rai 2 con la puntata pilota di Stupido Hotel. Nel 2014 torna torna a recitare nel cortometraggio Un fidanzato modello, e partecipa a tre episodi di Chiringuito de Pepe. Dopo queste esperienze partecipa a diversi show televisivi come il GF Vip, ben due volte, e a Tale e Quale Show.

È stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del GF Vip 6. Insieme a Katia Ricciarelli, una delle veterane ancora in gioco, è stata un esempio per i più giovani che vedevano in lei un modello da imitare. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è Carmen Russo.