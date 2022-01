Maneskin, incredibile annuncio: salta tutto, fan disperati – VIDEO

I Maneskin hanno voluto fare personalmente un importante annuncio ai propro fan per spiegare che cosa è successo in queste ultime ore: gran parte dei loro concerti è stata cancellata.

Negli ultimi mesi, i Maneskin sono partiti per gli Stati Uniti e li hanno letteralmente conquistati. Hanno inaugurato il concerto dei Rolling Stone, sono stati ospiti da Jimmy Fallon al popolare spettacolo Tv The Tonight Show ed anche al The Ellen Show. Il tutto mentre Miley Cyrus e Drew Barrymore facevano la fila per fare un selfie con loro.

In queste settimane, dopo la conferma della loro presenza a Sanremo 2022, sarebbero dovuti partire anche alla conquista dell’Europa. Purtroppo, per il momento, il piano è andato in fumo. Non è la prima volta che succede: anche a ottobre 2021 il gruppo rock ha dovuto rimandare i concerti di qualche mese, ed anche allora era a causa del Covid.

Maneskin, i motivi per cui i concerti sono cancellati

I Maneskin hanno voluto dare l’annuncio personalmente ai propri fan, spiegando cosa era successo e cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni. A prendere la parola in un video condiviso sui canali social è stato il vocalist Damiano: “Ciao ragazzi, siamo profondamente dispiaciuti di dover rimandare l’intero Tour europeo e il Tour nei palazzetti in Italia“.

I Maneskin si metteranno allo studio delle diverse normative Covid dei vari paesi in cui si vorrebbero esibire, e sperano di poter comunque poter ancora aver tempo per organizzare i concerti. Ai fan hanno fatto la promessa che, comunque, sanno loro a comunicare eventuali nuove date dei live non oltre il prossimo primo marzo 2022.

Maneskin, ecco dove potranno continuare ad esibirsi

Non tutti i concerti programmati dai Maneskin in Italia vedranno la cancellazione: gli show all’aperto sono stati confermati. La band, che ha trovato la celebrità grazie a X Factor Italia, si esibirà quindi al Circo Massimo di Roma, l’Arena di Verona ed i vari Festival, fra cui appunto Sanremo 2022 che inizierà il prossimo primo febbraio.