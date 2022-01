Iliad, adesso è ufficiale: novità sensazionale per tutti i clienti. L’azienda francese ha in serbo delle offerte straordinarie per il mercato italiano

Non si tratta solo di sbaragliare la concorrenza nell’ambito della comunicazione mobile ma anche di sbarcare nel mondo della fibra ottica della connessione fissa.

Quando è sbarcata sul mercato della telefonia mobile italiana, Iliad era vista con sospetto dagli utenti. Offerte di minuti e giga illimitati con meno di 10 euro al mese sembravano inconcepibili o foriere di qualche problema di fondo. I realtà, con il passare dei mesi gli utenti hanno imparato ad apprezzare la piattaforma francese, economica e tutto sommato affidabile. Oggi è diventata un riferimento del settore ed è pronta ad attaccare un altro settore della comunicazione. E’ pronto infatti lo sbarco sulla connessione fissa, con la fibra ottica ultra veloce. L’Amministratore Delegato di Iliad, Benedetto Levi, ha finalmente annunciato la data di arrivo della rete domestica dell’operatore. Il debutto sarà il 25 gennaio 2022. L’evento in live streaming su YouTube è attesissimo per scoprire tutti i dettagli in questione. In realtà già conosciamo molti degli aspetti in questione.

Iliad, adesso è ufficiale: il 25 gennaio verrà ufficializzato lo sbarco sulla fibra ottica

La linea fissa Iliad si appoggerà all’infrastruttura di OpenFiber e offrirà connessioni FTTH (Fiber To The Home) con velocità fino a 1 Gbps. Per approfondire la questione e capire meglio cosa potremo aspettarci, basta dare uno sguardo a quello che viene fatto in Francia. In questi mesi sta impazzando l’offerta di Free, l’operatore francese di proprietà di Iliad, già presente da tempo sul mercato. Free offre un vantaggio concreto per chi sceglie l’operatore sia su fisso che su mobile: in particolare, Free dimezza il costo dell’offerta mobile per chi ha anche la linea fissa. Non vediamo l’ora di scoprire le offerte di rete fissa dedicate all’Italia.

LEGGI ANCHE >>> Iliad, che batosta per tutti i clienti: questa davvero non ci voleva

LEGGI ANCHE >>> Poste italiane, ora si rischia grosso: l’ultimo messaggio allerta tutti gli utenti

E’ lecito attendersi, quindi, un’ottima resa nel nostro paese della nuova proposta per la fibra, specie considerando alcuni dati di gradimento. Recenti sondaggi riportano un alto grado di soddisfazione da parte del pubblico italiano per Iliad, dettata soprattutto dal profondo risparmio garantito. In molti sono pronti a scommettere che avverrà la stessa cosa anche per la rete domestica. Non resta che attendere.