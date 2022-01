Fabio Fazio, momento complicato: il pubblico ha deciso cosa fare. Improvviso intoppo per il conduttore, non è andato tutto come previsto

La stagione era partita nel migliore dei modi per Fabio Fazio, ancora al timone di Che tempo che fa. Ma anche a lui capita di finire vittima del fuoco amico, perché contro certi programmi c’è davvero poco da fare.

I numeri della prima serata di domenica 23 gennaio 2022 sono chiari e incoronano una regina. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha totalizzato 2.346.000 spettatori (per il 9.1% di share) nella prima parte e poi Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.580.000 spettatori (cioè il 7.7%)

A stravincere però su Rai1 la fiction La Sposa, con Serena Rossi, che ha messo insieme 6.568.000 spettatori pari al 28.7% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! – Pure di Sera con Paolo Bonolis invece ha avuto un ascolto medio pari a 2.615.000 spettatori con l’11.5% di share. Su Italia1 il film L’Uomo d’Acciaio è piacouto a 1.307.000 spettatori con il 5.9% di share e su Rete 4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 619.000 spettatori con il 3.4% di share.

Fabio Fazio, momento complicato: come sono andate le altre sfide della domenica?

Nell’Access Prime Time ottimo ancora una volta su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno che ha messo insieme 5.732.000 spettatori con il 22.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha fatto bene con 3.264.000 spettatori e il 12.7%. Invece nel Preserale su Rai1 L’Eredità ha ottenuto di 5.088.000 spettatori (pari al 22.9%) e su Canale 5 Avanti un Altro! ha totalizzato 3.933.000 spettatori (18%).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo 2022, dietrofront Rai: è saltato tutto per problemi di budget

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Al Bano-Loredana Lecciso, nuova clamorosa confessione: nessuno se lo aspettava

Interessante come sempre la sfida della domenica pomeriggio. Su Rai1 Domenica In ha totalizzato 3.367.000 spettatori pari ad uno share del 18.3%, nella prima parte, e 2.740.000 spettatori (17%). A seguire, Da Noi… A Ruota Libera ha avuto un ascolto medio di 2.469.000 spettatori pari al 14.4%. Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi ha messo insieme 3.511.000 spettatori (per il 20.7%) e Verissimo 2.821.000 spettatori con il 17.9%. Infine Verissimo Giri di Valzer 2.659.000 spettatori per il 15%.