Belen Rodriguez torna in tv, anticipazione bomba: dove la vedremo a breve. La showgirl argentina è pronta per rimettersi professionalmente in gioco

Intanto dal punto di vista sentimentale è definitivamente chiusa la storia con Antonino Spinalbese. Si fa un gran parlare della sospetta vicinanza con Stefano De Martino

Se dal punto di vista privato la vita di Belen è sempre in burrasca, sul fronte professionale le cose si muovono con molta calma. La rottura sentimentale con Antonino Spinalbese l’ha portata ad avere una pausa anche in televisione. Il benessere della piccola Luna Marì è stata la sua priorità in questo periodo, come il recupero della propria stabilità emotiva. Adesso i problemi sembrano essere alle spalle e anzi sembra esserci del nuovo gossip su di lei. Stefano De Martino, ex storico compagno e padre del primo figlio, l’ha sostenuta nei momenti difficili e sarebbe tornato ad essere più di un amico. Nessuna conferma ufficiale ma le voci continuano a susseguirsi all’impazzata.

Quello che sembra più interessante è però il suo ritorno su Canale Cinque. Nuova avventura sul piccolo schermo per la Rodriguez, come rilanciato dal portale TvBlog. La 37enne sarà tra i protagonisti del programma di Michelle Hunziker.

Belen Rodriguez torna in tv, anticipazione bomba: lavorerà con Michelle Huziker

Mediaset ha deciso di valorizzare il lavoro della conduttrice svizzera e le donerà uno spazio tutto suo da piazzare in palinsesto tra il 16 e il 23 febbraio. Nel formato prodotto da Ballandi Multimedia ci sarà anche Belen Rodriguez. Se la notizia fosse confermata, rivedremo la modella sudamericana in tv dopo l’esperienza a ‘Tu si que vales’.

Per le due bellezze agli antipodi non sarebbe la prima esperienza lavorativa spalla a spalla. Un esperimento del genere venne provato anche nel 2016 da Antonio Ricci, quando insieme di occuparono di ‘Striscia la notizia’. Qualcosa andò storto all’epoca, visto che Belen dichiarò alla stampa: “Michelle va in depressione se non ha i paparazzi attorno! Lo sapete bene, lei ha sempre il sorriso”. Un’uscita fraintesa che portò le due ai ferri corti, salvo poi ripianare tutto attraverso un chiarimento pubblico (con tanto di scuse dell’ex di De Martino). Ora questo nuovo avvicinamento lascia presagire che non dovrebbero esserci ruggini tra le due. Sul nome del programma che le vedrà impegnate non si hanno ancora notizie certe, ma potrebbe essere ‘Michelle Impossible’, ossia una parodia della saga interpretata da Tom Cruise. Molti gli ospiti vip accostati al format, tra cui Maria De Filippi e il duo comico composto da Pio e Amedeo.