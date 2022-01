Auto, maxi rincaro per benzina e diesel: batosta pesantissima per tutti. In questo 2022 i prezzi saliranno su diversi ambiti, compreso il settore dei motori

Purtroppo non dovremo fare i conti solo con le bollette dell’energia e i mancati accordi tra UE e Russia, ma anche con i carburanti, indirizzati verso una pericolosa impennata

Dopo aver fatto i conti con le difficoltà lavorative dettate dai due anni di pandemia, ora i cittadini italiani dovranno affrontare i rincari in arrivo. Le bollette di luce e gas porteranno secondo le statistiche ad un aumento delle spese di circa 1.000 euro annui per ogni famiglia. Il 2022 avrà con sè anche un’altra triste sorpresa per tutti i consumatori, soprattutto per gli automobilisti. Dal 1° gennaio, infatti, sono entrati in vigore dei rincari dei carburanti, dalla benzina al diesel, fino al gpl, riguardando tutte le Regioni del territorio nazionale.

Secondo quanto comunicato dai vari gestori all’osservatorio prezzi del Ministero dello sviluppo, questo è il quadro ricavato da circa 15mila impianti monitorati.

Benzina self service a 1,727 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,733, pompe bianche 1,712), diesel a 1,593 euro/litro (+2, compagnie 1,599, pompe bianche 1,581). Benzina servito a 1,862 euro/litro (+4, compagnie 1,909, pompe bianche 1,769), diesel a 1,733 euro/litro (+3, compagnie 1,783, pompe bianche 1,638). Gpl servito a 0,822 euro/litro (+1, compagnie 0,829, pompe bianche 0,814), metano servito a 1,788 euro/kg (+10, compagnie 1,828, pompe bianche 1,757), Gnl 2,114 euro/kg (+18, compagnie 2,113 euro/kg, pompe bianche 2,114 euro/kg).

Auto, maxi rincaro per benzina e diesel: i prezzi sono aumentati dal 1° gennaio 2022

Se invece spostiamo l’attenzione a quelli che sono i prezzi nelle varie stazioni di servizio che distribuiscono i carburanti sulle autostrade, abbiamo i seguenti dati.

Benzina self service 1,816 euro/litro (servito 2,037), gasolio self service 1,695 euro/litro (servito 1,938), Gpl 0,922 euro/litro, metano 1,960 euro/kg, Gnl 2,079 euro/kg.

LEGGI ANCHE >>> Netflix, torna una delle serie più amate dal pubblico: annuncio ufficiale

LEGGI ANCHE >>> Vodafone, prezzi più alti per alcune tariffe: clienti imbufaliti

Insomma in entrambe le situazioni si possono notare aumenti che portano i prezzi oltre il livello di guardia. Se facciamo il paragone con soli 2 anni fa, il listino è stato completamente stravolto e può valere solo parzialmente il discorso relativo all’aumento del petrolio. Gli equilibri geopolitici stanno influenzando anche l’esistenza degli automobilisti. Sicuramente non un buon modo per ripartire dopo 24 mesi di crisi sanitaria e sociale. Purtroppo l’escalation potrebbe non essere finita qui, con nuove impennate attese anche nei prossimi mesi.