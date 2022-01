Amici 21, scatta la competizione tra due allievi: interviene Rudy Zerbi con una sfida – VIDEO

Scatta la competizione tra due allievi ad Amici 21: il ben servito di Rudy Zerbi ha fatto vacillare le sicurezze di Alex. Scopriamo cos’è successo

E’ arrivato da poco nel talent show di Mediaset ma le scintille sono state immediate tra l’allievo di Lorella Cuccarini e quello di Rudy Zerbi. Quest’ultimo interviene per dare una lezione ad Alex: la reazione spiazza tutti.

La scuola di Amici ha aperto le porte ad un new entry nel gruppo di canto. Si tratta di Marco Barbieri, in arte Calma, che appena arrivato ha già dei ‘nemici’. A dire la propria dopo aver ascoltato un brano del 21enne è stato l’allievo di Lorella Cuccarini: Alex. Il cantante ha detto che, secondo il suo modesto parere, nel talent show di Mediaset Calma non ha le armi vincenti per battere qualcuno.

Il giudizio di Alex è immediatamente arrivato a Rudy Zerbi che ha prontamente difeso il suo nuovo allievo. Il coach di canto ha detto che è poco carino giudicare qualcuno dopo una sola esibizione. Per dare una lezione ad Alessandro Rina, Zerbi ha voluto una sfida interna tra l’allievo della Cuccarini e Calma: a vincerla è stato proprio quest’ultimo. La reazione di Alex intanto ha lasciato tutti di stucco.

Dopo la sconfitta Alex non ci sta: “Speravo per lui sennò lo rovinavo”. Scintille ad Amici 21

Dopo aver perso la sfida contro Calma, Alex ha protestato contro Rudy Zerbi. L’allievo della Cuccarini è convinto che Calma abbia vinto perché la canzone scelta era solo nelle nelle sue corde. “Cosa hai provato, che mi batte sulle sue cose? E perché non mi batte sulle mie?”, ha chiosato Alex. Ma non è tutto, tornato in casetta il ragazzo si è sfogato con Cosmary: “Me lo sentivo che vinceva. Speravo anche per lui perché sennò lo rovinavo se lo battevo su una cosa sua!”.

Stando a quanto detto dall’allievo di Lorella Cuccarini, mentre Calma tornava nel suo banco dopo la sfida gli avrebbe esclamato: “1 a 0!”. Un’affermazione ritenuta piuttosto infantile sul web anche se, Luigi e Albe sostengono che sia stato per primo Alex ad essere poco carino nei confronti del new entry. Le parole del 21enne avranno sicuramente offeso Calma che ha deciso di vendicarsi.

Difatti il nuovo allievo di Rudy Zerbi, durante un confronto con Alex, ha ammesso di esserci rimasto male per le sue parole. “Arrivare qui con te che dici: ‘Mi fai ca***e..’. Mi dispiace”, ha chiosato Calma aggiungendo: “Mi puoi chiedere scusa per il modo e non cambi idea. Che ci vuole a chiedere scusa?”. Ma Alex è stato irremovibile: “Posso affrontare questa cosa se io avessi mai offeso la tua persona. Io ho detto un mio parere rispetto a quello che ho sentito“.