Al Bano-Loredana Lecciso, nuova clamorosa confessione: nessuno se lo aspettava

Loredana Lecciso ha fatto una clamorsa confessione sul suo rapporto con Al Bano. Andiamo a vedere le parole della moglie del cantante.

Spuntano clamorose novità sul rapporto di coppia tra Loredana Lecciso ed Al Bano Carrisi. I due oramai hanno una lunga relazione e su di loro si sa tutto o quasi. La showgirl però ha voluto spiazzare tutti con una bollente rivelazione: le sue parole.

Loredana Lecciso ed Al Bano sono una delle coppie più conosciute del mondo dello spettacolo italiano. Sui due si sa ogni segreto o quasi. Infatti la Lecciso ha deciso di stupire tutti durante a sua ultima intervista a Vero Tv. La 49enne sul settimanale ha voluto sottolineare di non aver ancora accettato o rifiutato di ripetere l’esperienza de L’Isola dei Famosi, confermando quindi la proposta che le è arrivata da Ilary Blasi.

Ovviamente nel corso dell’intervista non potevano mancare delle rivelazioni sul suo rapporto con il cantante di Cellino San Marco. Quando infatti le hanno chiesto della sua relazione con l’artista, la Lecciso ha stupito tutti affermando: “Abbiamo superato il concetto di coppia“. I due però sembrano più sereni che mai e con l’avanzare dell’età stanno comprendendo anche lo sviluppo della loro relazione.

Al Bano-Loredana Lecciso, la showgirl rivela: “Si usa più la testa che l’istinto”

Nel corso della sua lunga intervista a Vero Tv, come detto, Loredana ha parlato anche della proposta di partecipare nuovamente all’Isola dei Famosi. In merito la showgirl ha affermato: “Me l’hanno chiesto, ma l’ho già fatta. Mi è piaciuta tantissimo perché è un’esperienza fortissima. A dire il vero non ho ancora detto no, però credo che questa sarà la mia risposta“. La volontà di Loredana è quella di far fare questa esperienza alla figlia ed infatti ha aggiunto: “Se fosse vorrei che Jasmine la facesse da sola, affinchè abbia un sapore differente“.

Inoltre la Lecciso è tornata a parlare del suo rapporto con Al Bano. Infatti con gli anni il rapporto tra i due è cambiato e la leccese ha infatti dichiarato: “Siamo molto sereni! Dopo una certa età si usa più la testa dell’istinto e ogni cosa avviene con maggiore razionalità“. Infatti per Loredana i due sono entità che si rispettano e per questo si vogliono molto bene. Quindi la relazione tra i due va ancora alla grande ed anche dopo anni non sembrerebbero esserci frizioni in grado di mettere in dubbio la coppia.