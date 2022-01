Terribile lutto nel cinema: morto suicida il figlio di una celebre attrice

Un terribile lutto che ha lasciato senza parole il mondo dello spettacolo: il figlio di una celebre attrice è morto suicida

Madre e figlio molto affiatati, spesso insieme e poi la terribile notizia: Ian Alexander Jr primogenito di Regina King è morto suicida ad una settimana dal suo 26esimo compleanno.

Un terribile lutto che la sempre sorridente attrice Regina King farà fatica a metabolizzare: Ian Alexander Jr, nato dal matrimonio con Ian Alexander Sr, è morto suicida a pochi giorni dal suo compleanno. Lo scorso mercoledì 19 gennaio, infatti, ha compiuto 26 anni e dopo qualche giorno l’estremo gesto.

Soltanto un anno fa, in occasione del compleanno di sua madre, che è quattro giorni prima del suo, ha scritto: “Poter vederti prendere questa vita per il collo e farla tua è qualcosa di cui sarò per sempre grato. Ma averti come mia madre è il regalo più grande che potessi chiedere”.

Stando a quanto rivelato da People.com, uno dei membri della sua famiglia avrebbe dichiarato: “La nostra famiglia è profondamente distrutta dalla perdita di Ian. È una luce brillante che teneva moltissimo alla felicità degli altri. La nostra famiglia chiede rispetto in questo momento privato”.

Regina King, dolore incolmabile: la vita di suo figlio Ian Alexander Jr

Ian Alexander Jr aveva intrapreso la carriera da DJ come suo padre e, pochi giorni fa, era uscito un nuovo singolo in attesa di essere suonato il 28 gennaio a Los Angeles. “Se arriva ad un milione di stream smetto di fumare” aveva ironicamente scritto il figlio di Regina King per promuovere il suo pezzo. Il motivo dell’estremo gesto, al momento, resta ignoto, eppure Ian sembrava essere un ragazzo sempre allegro, esattamente come sua madre.

Figlio di una coppia di artisti, attivi nel mondo dello spettacolo, Regina King è stata vincitrice di un Premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2019, suo padre, Ian Alexander Sr ha avuto qualche apparizione sul piccolo schermo, ma ha dedicato la sua vita alla musica e ne aveva trasmesso la passione anche a suo figlio.