Silvia Toffanin, Mediaset stravolge palinsesto e orari? Annuncio a sorpresa

Novità per Silvia Toffanin ed il suo programma? Da Mediaset arriva un annuncio a sorpresa di risposta ai fan

Sono ormai 16 anni che Silvia Toffanin è al timone del salotto di Verissimo e la conduttrice non ha alcuna intenzione di separarsi dal suo programma, ma perché no, qualche cambiamento potrebbe sempre giovare.

Alla rubrica di Maurizio Costanzo su Nuovo è arrivata una lunga email da parte di una telespettatrice di Verissimo in cui ha rivelato senza troppi giri di parole che sarebbe ora che il salotto di Silvia Toffanin venga promosso in prima serata. Nella sua rubrica, infatti, il giornalista si occupa proprio di temi che hanno a che fare col mondo della TV in cui lui ha messo le radici da anni.

Con cordialità, Maurizio Costanzo ha risposto di non essere dello stesso avviso: “Alla sera serve dare uno sprint alla programmazione. Motivo per cui le chiacchierate interessantissime che intavola Silvia Toffanin avrebbero, forse, poca presa sui telespettatori”.

Maurizio Costanzo parla di Silvia Toffanin: il confronto con Fabio Fazio

Maurizio Costanzo ha fatto una giusta riflessione sulla competitività che potrebbe riscontrare Silvia Toffanin in prima serata, che non è da ridere: Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa registra sempre dati monstre su Rai Tre. Per altro, come ha spiegato lo stesso giornalista: “Penso che non avrebbe senso togliere Silvia Toffanin dal pomeriggio di Canale 5. D’altronde anche Fabio Fazio fa un programma basato su interviste a personaggi famosi. E, la domenica sera su Rai3, ha successo…”.

LEGGI ANCHE > > > Oggi è un’attrice di successo e tra le più affascinanti della tv: la riconosci?

NON PERDERTI > > > Carlo Conti, mazzata tremenda per il conduttore: weekend difficile

Ed ha anche aggiunto un tecnicismo che, per lui, risulta vincente nel programma di Fazio: “Se è vero che nel suo salotto ci sono sempre tanti ospiti con cui il conduttore discute e dibatte, il programma prevede anche vari momenti leggeri, come il monologo di Luciana Littizzetto…”. Pertanto, Maurizio Costanzo sconsiglia un cambio di palinsesto alla conduttrice di Verissimo che potrebbe non solo scontrarsi con un colosso della Rai, ma che potrebbe non funzionare proprio perché nella prima serata non è il programma indicato.