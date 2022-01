Quirinale, Salvini: “Centrodestra compatto, togliere Draghi da Palazzo Chigi è pericoloso”

"Mi spiace che da Enrico Letta e dal Centrosinistra arrivino solo dei 'no' pregiudiziali. Noi siamo compatti e proporremo tre o quattro nomi che siano condivisi. Togliere Mario Draghi da Palazzo Chigi è pericoloso in un momento economico difficile, con le bollette e l'inflazione che stanno aumentando. Reinventarsi un governo daccapo fermerebbe il Paese per giorni e giorni." A dirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, riguardo le votazioni che avranno inizio domani in Parlamento per l'elezione del presidente della Repubblica.