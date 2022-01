“Non sento i sapori”, le parole censurate dagli autori al GF Vip 6: è bufera sul web

Le censure degli autori al GF Vip 6 fanno discutere sul web: è di nuovo bufera. Cosa sta accadendo in queste ore? Facciamo chiarezza

Grande festa al GF Vip 6 dove nella serata di ieri è stato organizzata una cena venezuelana in onore di Delia Duran. La compagna di Alex belli ha dovuto preparare le sue leccornie ma una sua affermazione ha preoccupato i fans.

Delia Duran stava preparando le leccornie della sua terra natale quando ha chiosato di non riuscire a sentire se il cucinato andasse bene di sale. Sul web la reazione dei fans è stata immediata. Tra Instagram e Twitter c’è chi sostiene che la Duran non avverte sapori né odori. Ma a scatenare la bufera sui social sarebbe stata, a detta sempre degli utenti, l’immediata censura da parte degli autori del seguitissimo reality di Mediaset.

Intanto che la Duran possa essere positiva al Coronavirus pare cosa molto improbabile. Gli autori sono attenti e scrupolosi per la salvaguardi di tutti gli inquilini di Cinecittà. La compagna di Alex Belli, prima di varcare l’ambitissima porta rossa ha dovuto osservare una lunga quarantena sottoponendosi a svariati controlli.

Le parole di Delia Duran generano il caos sul web. Intanto Alex sembrerebbe pronto a mettere la parola fine al loro matrimonio: colpi di scena al GF Vip 6

Le affermazioni di Delia Duran nella casa del GF Vip 6, in queste ore stanno facendo discutere sul web. Tra gli utenti c’è chi addirittura avrebbe avanzato l’ipotesi che possa essere stato Alex Belli a contagiare la sua compagna quando, nella puntata di venerdì, si sono incontrati davanti all’ambitissima porta rossa. Intanto, la venezuelana sotto gli occhi elettronici presenti nella casa appare in ottima salute, segnale che gli utenti del web abbiamo frainteso.

Ma a parte questo, come procedono i problemi sentimentali per Delia Duran? Amante dei post, il marito ne ha pubblicato uno proprio nelle scorse ore. Attraverso le parole di Alex Belli, pare che l’attore abbia intenzione di lasciarla: “Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito delle tue parole pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola“. Dopo l’ennesima richiesta di Delia, ovvero, evitare post dedicati a Soleil, Alex avrà realmente deciso di rompere con sua moglie? Lo scopriremo nella puntata del GF Vip 6 in onda lunedì 24 gennaio.