Litigio furioso al GF Vip durante la notte: prende le sue valigie e lo sbatte fuori!

Un litigio furioso ha sconvolto la casa del GF Vip durante la notte. Tra i due volano parole pesanti: tensione alle stelle.

Non finisce la tensione di GF Vip, con un nuovo litigio che ha colpito due concorrenti durante la notte. Tra i due volano parole pesanti, con un concorrente che viene sbattuto fuori con tutte le valigie.

Dopo la puntata di venerdì sera, la tensione è schizzata alle stelle all’interno della casa del GF Vip. Ancora una volta i protagonisti di questa vicenda sono Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, che hanno litigato nuovamente. L’ex corteggiatore ha criticato la compagna perché ha parlato con Delia, dopo che la Duran l’ha nominato. Questo comportamento non è piaciuto nemmeno ai telespettatori che hanno messo in dubbio la maturità del concorrente.

Sophie Codegoni stessa si è lamentata del comportamento di Basciano affermando: “Queste persone che decidono con chi io devo o non devo parlare. Neanche mia madre me lo dice“. La concorrente ha poi continuato affermando: “Arriva in camera e mi dice “Sei una buffona“, gli ho detto “Ma perché?“. Il motivo era semplicissimo, a far arrabbiare Basciano ci avrebbe pensato proprio il dialogo avuto da Sophie e Delia. Andiamo quindi a vedere le parole dell’ex protagonista di Uomini e Donne.

GF Vip, Sophie Codegoni contro Alessandro Basciano: “Nemmeno i bambini si comportano così”

Il rapporto tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano sembra più burrascoso che mai. All’ex protagonista di Uomini e Donne non sono andati giù gli ultimi comportamenti del concorrente. Infatti parlando con le inquiline Sophie ha rivelato: “Nemmeno i bambini si comportano così. Lui mi ha messo il muso perché io ho parlato con Delia dopo che lei l’ha nominato. Poi me l’ha proprio detto. Era arrabbiatissimo e mi ha spiegato che il motivo era la mia vicinanza a Delia“.

Codegoni ha poi continuato spiegando: “Secondo lui io non dovrei stare con lei perché l’ha nominato. Ci rendiamo conto di questo ragionamento folle? Era serissimo, ha giurato su suo figlio che non vuole più avere a che fare con me. Domani lui sarà il primo che si pentirà perché ha giurato e non si può tornare indietro ad un giuramento così!“. Adesso bisognerà quindi vedere come risponderà il pubblico alla questione, quel che è certo è che il comportamento di Basciano è risultato infantile.