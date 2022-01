Le Iene 2022, indiscrezione stupefacente: torna a condurre il programma!

La Mediaset sta organizzando la prossima edizione de Le Iene, con una clamorosa indiscrezione sulla conduzione: sta per tornare lui.

Manca pochissimo alla nuova edizione de Le Iene Show 2022, con Mediaset che sta organizzando il cast. Il Biscione ha ipotizzato il grande ritorno di un conduttore: fan al settimo cielo.

È quasi tutto pronto per la nuova edizione de Le Iene Show 2022, mancherebbe infatti solo il nome del conduttore. Nei giorni scorsi si era ipotizzato un ritorno a sorpresa di Alessia Marcuzzi, ma al momento la pista che porta alla conduttrice bionda sembra essersi raffreddata. Inoltre al momento la Marcuzzi ha chiuso con la Mediaset e quindi la produzione virerà su altri nomi.

Resta invece aperta la discussione sul conduttore maschile. Infatti se Alessia Marcuzzi non tornerà, nelle ultime ore un nome è caldissimo per la conduzione del programma. Stiamo parlando di Teo Mammuccari. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il portale specializzato Tvblog.it. Inoltre secondo sempre il sito non sarebbe esclusa definitivamente la pista che porta alla Marcuzzi, visto che le trattative con la presentatrice non sono ancora chiuse. Andiamo quindi a vedere l’indiscrezione riportata dal portale.

Le Iene 2022, torna Teo Mammuccari? La clamorosa indiscrezione

Teo Mammuccari, quindi, ben presto potrebbe tornare a condurre il tg satirico di Italia 1. Infatti a riportare l’indiscrezione ci ha pensato TvBlog.it. Infatti sul sito specializzato si legge: “Pare che la trattativa fra Alessia Marcuzzi, o dovremmo dire fra il suo agente Giuseppe Caschetto e Mediaset stia proseguendo. Per altro una trattativa che vedrebbe al suo interno non solo il programma di Davide Parenti, ma anche altre trasmissioni future da mandare in onda sulle reti del gruppo radiotelevisivo di Cologno Monzese“.

Mentre invece per quanto riguarda Mammuccari il portale è stato più specifico. Infatti sul sito si legge che al momento Alessia Marcuzzi è in pole position, ma resta da sciogliere il nodo riguardante la controparte maschile. Proprio sul caldo argomento ci sarebbero delle novità, con il portale che afferma: “Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare, pare che su questo fronte sia cosa fatta per un grande ritorno, un ritorno che ha un nome Teo ed un cognome Mammucari“. Quindi il conduttore romano, con molte probabilità potrebbe prendere il posto di Nicola Savino.