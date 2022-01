Gerry Scotti si commuove: “Non riesco a parlare”. Cosa è successo

Gerry Scotti ha emozionato ancora una volta il pubblico grazie alla sua sensibilità ed umanità, che lo hanno molto emozionato mentre vestiva ancora una volta i panni del giudice. Ecco alcuni dei suoi voti.

Gerry Scotti è uno dei presentatori più amati della televisione italiana, anche per il suo gran cuore che spesso prende il sopravvento quando deve fare da giudice. Più volte, infatti, a Tu Si Que Vales ha salvato dei concorrenti per la loro simpatia ed il loro impegno, più che per l’effettivo talento particolare portato in scena.

Anche quando Gerry Scotti è stato il giudice della gara di cover di Amici 21, andata in onda il 23 gennaio su Canale 5, è stato generoso con i voti ed ha preso in considerazione anche l’aspetto umano del cantante e le motivazioni che lo hanno portato a scegliere proprio una determinata canzone per esibirsi e rischiare l’eliminazione dal talent-show.

Gerry Scotti, l’emozione lo assale: “Sono imbarazzato”

LDA ha preso un voto altissimo nella gara cover: Gerry Scotti gli ha infatti dato 8. La motivazione sarebbe anche l’orgoglio e l’attaccamento alle proprie tradizioni da parte del cantante, che si è esibito in napoletano. Alex, l’allievo di Lorella Cuccarini, ha invece scelto un brano molto difficile e famoso: “Uomini soli” dei Pooh.

Gerry Scotti ha iniziato a commuoversi, ma ha comunque assolto al suo compito di giudice. Si è dichiarato emozionato, ed anche ad Alex ha dato otto come voto. Fra i concorrenti che l’hanno colpito di più c’è Crytical, a rischio eliminazione. Con lui, il re dei quiz si è voluto prendere una pausa: “Non riesco a parlare, sono emozionato“.

L’esibizione di Sissi che lascia a bocca aperta

L’esibizione di Sissi ha mandato gli spettatori in visibilio. Si è esibita con “Quando” di Pino Daniele, che per lei ha un valore speciale. Gerry Scotti non ha voluto rivelare il suo voto, anche se ha fatto intuire che era molto alto. Ha anche chiesto alla cantante come mai spesso chiudeva gli occhi mentre cantava, e lei ha spiegato che le serve ad estraniarsi.

