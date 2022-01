Cosa faceva Carmen Russo prima di diventare una famosa ballerina e attrice? Nessuno lo sa

Nessuno sa o solo in pochi ricordano cosa faceva Carmen Russo prima di diventare una famosa attrice e ballerina.

Carmen Russo è stata una delle protagoniste più amate dal pubblico dell’ultima edizione del GF Vip 6. Insieme a Katia Ricciarelli è stata un esempio per i più giovani che vedevano in lei un modello da imitare.

Donna di successo, moglie amorevole e mamma sempre presente, la sua carriera è costellata di successi. Studia danza classica sin da giovane ma nonostante ciò, inizia a lavorare come attrice, dalla metà degli anni settanta fino ai primi anni ottanta, in varie pellicole di genere horror, poliziotteschi ed erotici.

Ottiene grande visibilità e così, a inizio anni 80 partecipa a diversi film, le cosiddette commedie all’italiana. Mia moglie torna a scuola, Giovani, belle… probabilmente ricche e Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento. Bella e con un fisico statuario, posa anche per servizi di nudo integrale su riviste come Playboy e Playmen.

Cosa faceva Carmen Russo prima di diventare una famosa ballerina e attrice?

Recita anche in teatro, accanto a Walter Chiari ed è in questo periodo che conosce l’amore della sua vita: Enzo Paolo Turchi, con il quale convolerà a nozze nel 1987. Dopo il matrimonio, nella stagione 1990/91 partecipa a Domenica In esibendosi in vari balletti e conducendo un gioco telefonico. Nel 1994 entra nelle case di tutti gli italiani con il programma sexy Notte italiana.

Torna alla conduzione di un programma televisivo il 9 gennaio del 2003 su Rai 2 con la puntata pilota di Stupido Hotel. Nel 2014 torna torna a recitare nel cortometraggio Un fidanzato modello, e partecipa a tre episodi di Chiringuito de Pepe. Dopo queste esperienze partecipa a diversi show televisivi come il GF Vip, ben due volte, e a Tale e Quale Show. Ma adesso facciamo un tuffo nel passato e scopriamo cosa faceva Carmen Russo prima di esordire nel mondo dello spettacolo.

Carmen Russo ha iniziato la sua carriera come modella nei primi anni settanta. Le sue forme e una bellezza fuori dal comune, l’hanno portata a partecipare ad alcuni concorsi di bellezza in Italia, tra cui Miss Italia negli anni 1973, nel 1974 e 1976.