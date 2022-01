Charlene di Monaco, l’ultima verità: così le hanno rovinato la vita. Mentre la principessa è in Svizzera, spuntano altri particolari

La tranquillità della clinica svizzera che da due mesi è diventata la sua nuova casa stride quasi con il clamore di quello che le sta succedendo attorno. Perché da quando Charlene di Monaco è sparita di nuovo tutti cercano spiegazioni.

Non è tanto un problema della malattia in sé che rimarrà comunque misteriosa e meno di una spiegazione ufficiale da parte di Palazzo Grimaldi, quanto delle sue cause. Perché nelle ultime settimane hanno parlato in tanti, tutti convinti di conoscere il segreto legato al male di vivere della principessa triste.

Sono stati tirato in ballo gli amori di Alberto, che non è mai stato un modello di fedeltà, e i figli che ha avuto da storie extraconiugali. E sono anche stati analizzati i rapporti tra l’ex nuotatrice il resto della corte, a cominciare da quelli con le due influenti cognate che non l’hanno mai vista di buon occhio. E adesso spunta una verità tanto amara quanto pesante che potrebbe giustificare tutto.

Charlene di Monaco, l’ultima verità: ecco perché la principessa è andata in crisi

A spiegare le cause del disagio di Chatlene Wittstock e la sua fuga all’estero questa volta è l’esperta reale Coryne Hall che sul suto internet dell’Express azzarda un’ipotesi. Charlene, così come era per la principessa Diana, ha sempre fatto fatica ad accettare le rigide regole della corte e tutto quello che comportano.

Secondo la Hall è tutto molto chiaro: “Charlene era sottoposta a enormi pressioni per produrre un erede. Ha trascorso tre anni e mezzo prima di mettere al mondo un bambino, poi fortunatamente ne ha avuti due”. Perché i figli nati con altre donne non potevano essere eredi diretti del principe, Jacques e Gabriella invece sì.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Regina Elisabetta, terribile dolore: arriva una sofferta decisione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Charlene di Monaco, un particolare gela tutti: non lo avrà finché non torna

Sembra strano però che dal matrimonio siano passati quasi 11 anni e dalla nascita dei due gemelli più di 7. Solo nel 2021 Charlene si è resa conto di non poter più reggere quelle pressioni? Ma in mancanza di spiegazioni ufficiali e dichiarazioni dirette, adesso vale tutto.