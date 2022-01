C’è Posta Per Te, è accaduto dopo la puntata: Maria De Filippi senza parole

Anche ieri, sabato 22 gennaio, C’è Posta Per Te ha raccolto tante storie che hanno appassionato i telespettatori del programma

A seguito della puntata di sabato 22 gennaio di C’è Posta Per Te è stato rivelato com’è andata a finire una delle storie sottoposte all’attenzione dei telespettatori del programma di Maria De Filippi.

Con la puntata di sabato 22 gennaio, C’è Posta Per Te di Maria De Filippi ha vinto la gara d’ascolti raccogliendo 5.567.000 spettatori pari al 29.3% di share su Canale 5 e battendo la concorrenza di Carlo Conti che con Tali e Quali ha conquistato 4.013.000 spettatori pari al 18.8% di share.

Una delle storie che ha maggiormente colpito il pubblico è quella della famiglia di Sant’Antimo in cui Carmen ed il fidanzato Valentino hanno chiamato il padre e la sua nuova compagna, Nunzia. In particolare, Carmen ha vissuto male il distacco di Luigi che, una volta arrivata la nuova compagna, è risultato essere molto diffidente. Ad aggravare le cose c’è stata la separazione dalla madre ed i mancati alimenti forniti che li hanno portati a discussioni in tribunale. Nonostante le battaglie legali in cui Carmen è stata coinvolta, il suo desiderio più grande è quello di ritrovare il papà affettuoso che ha sempre avuto.

Nonostante non siano mancate lacrime e risate, Luigi ha tentennato fino alla fine, prendendosi anche qualche minuto dietro le quinte per poter parlare con Nunzia e, successivamente con Maria De Filippi, per decidere di aprire la busta o meno.

C’è Posta Per Te, com’è finita tra Luigi e Carmen

Alla fine, dopo una lunga riflessione e più tentennamenti, Luigi ha deciso di aprire la busta e riabbracciare sua figlia Carmen. Tuttavia, quello che è successo in seguito alla puntata non è andato come sperato. Stando a quanto rivelato dal personaggio del web Il Menestrello, infatti, Carmen e suo padre non hanno realmente fatto pace e non si sarebbero mai più visti.

Marco Marfella, questo il vero nome de Il Menestrello, ha ammesso di conoscere bene Carmen: “Dopo poco il padre non ne ha voluto sapere più niente”. Una finta rappacificazione in onda con Maria De Filippi presente, che poi non ha riscontrato risultati positivi nella quotidianità delle due famiglie.