“È cattiva”. Una lettera mette in guardia Cristiano Ronaldo: messaggio choc

Cristiano Ronaldo ha ricevuto una lettera choc da parte di una persona molto vicina al fuoriclasse portoghese: “È cattiva”

Sposati da 3 anni, fidanzati da 6, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sembrano essere una coppia molto affiatata, ma un parente della modella argentina mette in allerta il fuoriclasse portoghese.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono sposati dal 2019 ed hanno insieme una figlia, Alana Martina, nata nel 2017. Inoltre, la coppia è in attesa di un nuovo figlio dopo l’annuncio della gravidanza fatto su Instagram ad ottobre del 2021. Ad ogni modo, la coppia sembra essere veramente molto affiatata e la modella argentina lo segue in ogni sua esperienza calcistica.

A mettere bocca nella loro relazione è il fratello della madre, Jesus Hernandez, che ha svelato di essere l’uomo che si è preso cura della modella argentina quando il padre di quest’ultima è finito in carcere per spaccio di cocaina: “Ho cresciuto lei e la sorella Ivana come figlie mie. Ho comprato loro vestiti, pagato le bollette. Georgina ha vissuto con me per tutto il periodo dell’adolescenza, fino al giorno in cui il padre è stato rispedito nel suo Paese natale”.

Cristiano Ronaldo allertato da Jesus Hernandez: “Georgina è cattiva”

Nonostante si sia mostrata sul palco di Sanremo come una persona estremamente dolce ed in gamba, lo zio Jesus conserva qualche dissapore con la modella: “Forse si considera migliore di noi perché vive una vita piena di lussi ma io non gli ho mai chiesto niente”, ha raccontato al The Sun, “da quando abbiamo saputo che sta con Cristiano Ronaldo ci ha chiamato solo una o due volte”. Al tabloid inglese, lo zio di Georgina ha svelato di aver mandato anche un messaggio su Facebook all’ex giocatore della Juventus: “Ho scritto a Cristiano su Facebook, dicendogli: ‘Hai la donna più cattiva che si possa avere al tuo fianco. Se vuoi saperne di più, contattami e ti spiegherò'”, ma il messaggio non ha mai avuto risposta.

Ad aggravare le parole di Jesus, anche la moglie dell’uomo che ha svelato dell’assenza di Georgina al funerale della nonna materna, morta ad 80 anni proprio nel 2019, anno del suo matrimonio. Inoltre, al tabloid inglese ha parlato anche Patricia, figlia dello zio nata da un altro matrimonio: “Quando era il compleanno di mio figlio le ho chiesto una maglietta autografata di Cristiano ma lei mi ha detto che non era possibile, che non poteva disturbare Ronaldo perché era in vacanza”.