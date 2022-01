Cashback, ancora due mesi per approfittarne: i consumatori si scatenano. L’iniziativa è piaciuta e per questo è stata ancora rinnovata

Tutto quello che serve è crederci, pensare che i sacrifici fatti dagli italiani negli ultimi mesi possano avere un senso. E poco importa se l’iniziativa è stata bocciata dal governo, perché c’è ancora chi crede nella potenza del cashback.

E così il 2022 è cominciato con un’ottima notizia per i consumatori italiani, almeno quelli che sono anche titolari di una carta Postepay, una delle più utilizzate in Italia. Perché il cashback che era stato promosso nei mesi scorsi e che doveva terminare subito dopo Natale in realtà è stato prorogato e andrà avanti. Per quanto? Al momento almeno fino al 31 marzo prossimo, ma non è detto che la proroga sia spostata più in là.

Cosa cambia quindi con il cashback di Postepay? Assolutamente nulla perché le condizioni rimangono le stesse. Quindi i clienti potranno ottenere rimborsi su tutti gli acquisti effettuati nei punti vendita che accettano i pagamenti con la carta di Postepay, qualsiasi modello.

Cashback, ancora due mesi per approfittarne: ecco quanto rende ai consumatori

Se vi state chiedendo quanto rende il cashback di Postepay, è presto detto. Ogni pagamento con valore uguale o superiore ai 10 euro permette 1 euro di riaccredito. E tutti i clienti potranno accumulare sino a 10 euro al giorno da mettere sul loro conto por rientrare di parte delle spese.

Per partecipare a quest’iniziativa i clienti devono soltanto provvedere a scaricare, qualora non lo abbiano ancora fatto, l’app ufficiale di Postepay da Google Play Store di Android o da App Store di Apple. Necessario sarà poi l’utilizzo e la formalizzazione dell’acquisto per mezzo del codice QR in app. I clienti che desiderano partecipare al programma di Poste Italiane riceveranno riaccrediti per gli acquisti presso tutti i negozi partner di Poste Italiane su tutto il territorio italiano.

Poste Italiane ha deciso di confermare questo suo servizio almeno sino al prossimo 31 Marzo. Stando alle attuali condizioni commerciali la novità è valida per tutti coloro che hanno una regolare carta ricaricabile Postepay, sia coloro che hanno una carta nella sua versione standard sia coloro che hanno una carta Evolution con codice IBAN.