Carlo Conti, mazzata tremenda per il conduttore: weekend difficile

Weekend difficile per Carlo Conti. Il risveglio per il conduttore questa mattina è stato traumatico: scopriamo cos’è accaduto.

Nella serata di ieri, sabato 22 gennaio, Carlo Conti è tornato a scontrarsi con l’amica Maria De Filippi. Il risultato portato a casa però, a confronto, è stato tremendo. Ma procediamo con ordine.

Al timone di Tali e Quali in onda su Rai Uno, Carlo Conti è riuscito ad appassionare 4.013.000 telespettatori con il 18% di share. Numeri in crescita rispetto a sabato 15 gennaio, quando il celebre conduttore era riuscito a raccogliere solo 3.869.000 spettatori (17.7%) davanti al piccolo schermo, ma che non sono bastati per superare la queen di Mediaset.

Difatti, Maria De Filippi al timone di C’è posta per te su Canale Cinque ha nuovamente catturato l’attenzione di un elevatissimo numero di italiani. Il programma che va in onda dal lontano 2000, nella serata di ieri ha appassionato 5.567.000 spettatori pari al 29.3% di share: anche in questo caso i dati sono in crescita. Sabato 15 gennaio la De Filippi aveva catturato l’attenzione di 5.546.000 telespettatori (28.7%).

Carlo Conti di nuovo asfaltato da Maria De Filippi: le preferenze del pubblico

Domenica amara per Carlo Conti che ancora una volta viene battuto da Maria De Filippi. Rispettivamente, al timone di ‘Tali e Quali’ e ‘C’è Posta per te’, i due conduttori hanno tenuto incollati davanti al video 4.013.000 e 5.567.000 telespettatori. Ma veniamo adesso alle altre reti televisive ed alle preferenze espresse dal pubblico.

Su Rai Due FBI ha raccolto 1.121.000 spettatori con il 4.6% di share. A seguire FBI International 1.082.000 con il 4.6% di share. Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha tenuto incollati davanti al video 849.000 spettatori con uno share del 3.9%. Rete4 ha proposto il film Storia di una Ladra di Libri riuscendo ad appassionare 578.000 spettatori pari al 2.8% di share.

Su Italia 1 Cattivissimo Me 2 ha conquistato l’attenzione di 889.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 In Onda – Prima Serata ha raccolto 864.000 telespettatori con uno share del 3.6%. Tv8 ha proposto L’Aroma dell’Amore conquistando 208.000 spettatori con lo 0.9% di share. Infine su Nove Maurizio Minghella – Il Predatore ha totalizzato 262.000 spettatori e l’1.1% di share.