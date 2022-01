Anticipazioni Uomini e Donne, scontri e caos in studio: Gemma fa una scoperta assurda!

Una nuova carrellata di registrazioni di Uomini e Donne è stata effettuata e le anticipazioni svelano di una terribile sorpresa per Gemma

Nei giorni scorsi sono state registrate un’altra carrellata di puntate cui i telespettatori di Uomini e Donne assisteranno prossimamente. Grande caos al Trono Over e Gemma che avrà una sorpresa poco gradita.

Nei pomeriggi di venerdì 21 e sabato 22, i tronisti si sono nuovamente trovati al dating show per poter registrare le puntate che andranno in onda nelle prossime settimane. Nello studio di Uomini e Donne, come svelato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, le registrazioni sono cominciate con uno scontro tra Gemma e Tina e successivamente è stata mostrata l’esterna con Massimiliano, nuovo cavaliere che la dama torinese ha conosciuto al dating show.

Tutto sembra andare per il verso giusto, fin quando non si scopre che lo stesso cavaliere è uscito anche con Nadia Marsala: la notizia non viene accolta nel migliore dei modi dalla Galgani che, da qui in poi, comincerà a storcere il naso anche nei confronti del nuovo pretendente. Inoltre, sembrerebbe che la Marsala abbia avuto uno scontro con Elena.

Anticipazioni Uomini e Donne, in studio arriva Luciano Gianelli

Che Maria De Filippi fosse una donna di parola, non c’era dubbio ed è quindi il momento in cui Luciano Gianelli, l’anziano signore che ha colpito il pubblico di C’è Posta Per Te, faccia il suo ingresso al parterre di Uomini e Donne. Da grande ballerino, lo fa in pieno stile: ballando al centro dello studio con Tina Cipollari.

Ida Platano è tornata in studio con la consapevolezza che con Diego Tavani non ci fosse più nulla da fare, ma per lei è apparso un nuovo cavaliere nel parterre. Assenza da segnalare è quella di Biagio Di Maro che non è stato presente nessuno dei due giorni. Non è chiaro il motivo, se è stata una scelta della redazione oppure qualcosa legato al Covid.

Durante la puntata c’è stato spazio anche per una sfilata che aveva come tema centrale la sensualità.