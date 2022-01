Anticipazioni Il paradiso delle signore: Umberto scopre tutto, Sandro in imbarazzo

Le nuove anticipazioni che riguardano Il paradiso delle signore per le puntate che andranno in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio, rivelano che la scomparsa di Adelaide continuerà ad essere protagonista delle trame. Ci sarà, però, un momento molto imbarazzante per Sandro: ecco tutti i dettagli.

La scomparsa di Adelaide ha lasciato senza parole molti fan della soap opera Rai. Nessuno si aspettava che si potesse assistere alla sua fuga. Il cognato Umberto Guarnieri, suo malgrado, verrà a scoprire molte verità dietro questo gesto della contessa di Sant’Erasmo che lo getteranno letteralmente nello sconforto.

Quando Umberto riceverà la risposta di Dante riguardo il contratto con gli americani, non avrà una reazione positiva. L’uomo, oltre a voler concludere l’affare con il cognato di Adelaide, sarà molto determinato a portare avanti la sua vendetta personale. Cosa deciderà di fare a questo punto Umberto?

Tina dovrà prendere la sua scelta con Sandro

Il discografico Sandro attraverserà dei momenti di vero imbarazzo. Dopo aver parlato con Tina, prenderà la decisione di rimanere a Milano ed andrà proprio da Vittorio a chiedere di ospitarlo. Durante la sua permanenza in casa di quest’ultimo, andrà a scoprire la relazione fra il direttore e la cantante a causa di un foulard.

Se inizialmente l’intenzione di Sandro era quella di prendersi del tempo per riuscirsi a riconciliare con Tina, dopo l’incredibile scoperta deciderà di abbandonare Milano. Vittorio, però, riuscirà a parlare con lui, offrendo il proprio aiuto a Sandro per far tornare Tina fra le sue braccia. Sandro accetterà la proposta?

Anticipazioni Il paradiso delle signore

Marco, ospite dai Colombo, respirerà un clima di terrore. Gloria, infatti, cercherà di capire con zia Ernesta chi sia il responsabile della missiva che ha ricevuto. Nel frattempo, nelle anticipazioni del 31 gennaio si vede che Gemma comincerà ad essere assalita dal rimorso per il gesto commesso nei confronti della capo commessa de Il paradiso delle signore.

Ecco un’immagine dietro le quinte di Roberto Farnesi, l’attore che ne Il paradiso delle signore veste i panni di Umberto. Scrive: “Il mestiere dell’attore è fatto di lunghe attese… E di solitudine. Ma quanto ci piace!“.